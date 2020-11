La pandemia también ha modificado nuestro concepto de hogar

Pues comenzamos la semana hablando de hogar, pero en este caso de las necesidades que nos planteamos a la hora de alquilar o comprar un piso. Hasta ahora hemos visto que el confinamiento ha creado una serie de cambios en nuestra vida y este aspecto no iba a ser distinto. Sí, la pandemia, el estado de alerta y el confinamiento han hecho que modifiquemos nuestra forma de concebir el hogar y sobre todo de buscar uno nuevo. Así me lo confirmaba Antonio García, broker de Remax - Luxury.

Terrazas, la necesidad creada por la pandemia.

Así es, la terraza uno de los valores al alza en los inmuebles que ahora mismo se demandan. El confinamiento ha hecho que cambiemos nuestro concepto y busquemos también tener dentro de casa un espacio en el que poder respirar. Así, ya ves, la terraza se ha convertido en un indispensable a la hora de encontrar la casa o el piso en el que queremos vivir. Pero ojo, porque tal y como me comentaba Antonio buscamos terraza, hay muchas personas que si un inmueble no tiene este elemento ya no quieren verlo, y tampoco les sirve con un balcón, porque en la práctica valoran el poder poner una mesa con unas sillas, que den algo de juego y en el que poder hacer vida y para ello prefieren un espacio más amplio como puede ser una terraza.

El teletrabajo nos desplaza en la búsqueda de un hogar.

Y como no, el teletrabajo también ha modificado nuestro concepto de ubicación. El hecho de poder trabajar desde casa hace que no pensemos tanto en encontrar nuestro hogar certa de nuestras oficinas o negocio, si podemos hacerlo en la distancia, podemos también cambiar el lugar en el que residir. Podemos estar a más o menos kilómetros y buscar otras cualidades en la casa o piso que querramos que se convierta en nuestro nuevo hogar. Y no sólo que ahora haya cambiado nuestro interés de estar más o menos cerca del trabajo, sino que ya son más los jóvenes que ven en la vida en el campo un gran escenario de futuro y es que esa idea de la ciudad para los jóvenes y el pueblo para los mayores, ya no es lo queremos.

Necesidad de nuevos espacios dentro de casa.

Y es que precisamente el teletrabajo nos ha hecho nuevas necesidades dentro del hogar. Durante el confinamiento muchos habréis improvisado una oficina en medio del salón que al mismo tiempo también servía como zona de estudio. Por eso buscamos también espacios que puedan servir como oficina o un lugar de estudio para niños o adolescentes.

También le he preguntado a Antonio si nos decantamos más por obra nueva o por pisos ya con unos cuantos años y que podamos moldear a nuestro gusto. Aquí, todo es cuestión de miedos, y es que quizás a muchas personas les entra apuro al pensar en todo lo que conlleva una obra desde cero. Varia en función de los límites que se marque cada comprador. Muchas veces las reformas nos permiten adaptarnos mejor a nuesra necesidades.

Y si estás pensando en comprar una vivienda, escucha lo que me ha dicho Antonio, porque ahora, sí es un buen momento. La crisis puede hacer que algunas personas que tienen pisos o casas quieran venderlos para tener liquidez, por eso sin duda puede ser un buen momento. Por cierto, sobre reformas, hablaremos más adelante. Me anoto este asunto para seguir profundizando en él y ver si es mucho mejor apostar por obra nueva o por la compra de un piso que se pueda adaptar ya no sólo a nuestras necesidades, sino también a nuestro gusto.

