La pandemia le obliga a recorrer cada día 190 km para poder abrir su peluquería

Más de 190 kilómetros diarios para abrir su negocio. Este es el "pan de cada día" de Cecilia Puga, una vecina del municipio pontevedrés de Arbo que regenta una centro de estética en Melgazo, Portugal. Para poder desempeñar su profesión solo tiene la opción de cruzar la frontera natural del río Miño a través de Tui y es que desde el pasado mes de marzo la frontera con el país luso permanece cerrada y tan sólo hay dos accesos posibles con Galicia. Una situación que se repetirá, al menos, hasta el próixmo 15 de junio después de que el Gobierno portugués anunciase que mantendrá hasta esa fecha el cierre de fronteras.

Un recorrido que sin pandemia realiza en 6 minitos.

De manera habitual, sin tener en cuenta la crisis sanitaria y el estado de alarma en el que nos encontramos, Cecilia sólo necesita 6 minutos en coche para realizar el recorrido que separa su domicilio de la peluquería que regenta en Melgazo. Incluso al mediodía regresa a su casa para comer, algo que ahora mismo ya no puede hacer. Ahora la situación es muy distinta. madruga para recorrer más de 190 km, a lo que hay que sumar el gasto en combustible para su coche y el hecho de tener que comer en Portugal pues hasta última hora de la noche no regresa a su lugar de residencia, en la localidad pontevedresa de Arbo.

"Este martes, con los controles en la frontera de Tui hemos tardado una hora y media", explicaba en una entrevista en Cope Vigo Cecilia. De hecho, desde que se han abierto negocios de hostelería y también algunos comercios en Portugal el tiempo que emplea en llegar a su centro de estética es mayor porque se va generando más tráfico en la frontera. Asegura que no es la única afectada, le ocurre lo mismo a una veterinaria que tiene su negocio al lado de ella y que también cuenta con otro en Arbo, "no atiendes bien ni a los clientes de un lado ni a los del otro", y es que asegura que hasta el cierre de fronteras eran muchos los vecinos de Arbo que se acercaban a su peluquería y que ahora no pueden hacerlo.

"La calida de vida es cero. Madrugamos para venir a abrir el negocio a tiempo y llegamos a casa a veces a las 10 de la noche, debido al cambio horario", apunta Cecilia. Cree que es algo inconguente que se pueda cruzar por Tui y en cambio no dejen hacerlo por Arbo, ya que el punto de origen y el de destino es el mismo. "Entiendo que dada la situación en la que estamos no dejen pasar a toda la población", señala, "pero si deberían tener en consideración a los trabajadores porque nos están obligando a hacer un gasto extra en gasolina, coche, tenemos que traer la comida de casa...".

Controles en la frontera a diario.

Cecilia regenta su negocio en Megalzo, Portugal, desde hace 20 años. Lo abrí allí animada por la escasa distancia que le separa de su casa y dado que en la ciduad lusa hay más población y por lo tanto más clientela. Además tiene familia que reside en esta villa y que le animo a trabajar aquí porque "estamos a sólo 6 minutos".

Dice sentirse "como un delicuente" tanto cuando vas a entrar en Portugal como cuando regresas a España, cada día tenemos que enseñar toda la documentación para poder acceder, "podían al menos tenerla ya registrada para no perder tanto tiempo", matiza. Con todo espera que pronto se recupere la normalidad y poder abrir su centro de estética no suponga perder en calidad de vida.