Daniel Aldea, el paciente 0 del área de Vigo: "Gracias a los sanitarios estoy vivo"

Daniel Aldea es el paciente cero del área sanitaria de Vigo (Pontevedra) que tras superar por completo el virus recibió el alta en las últimas horas. Fue el primer caso que se dio en nuestra zona. Le siguieron su esposa, el hijo menor de ella y otra mujer cercana a esta familia de Moaña. Ingresó en el Álvaro Cunqueiro a principios del pasado mes de marzo, hace unos días abandonaba la UCI en la que estuvo cerca de 20 días y ahora ya se encuentra en su casa. "No podía respirar. Lo pase mal", asegurá Daniel, "no me acuerdo de muchas cosas que pasé en la UCI".

"Gracias a los sanitarios estoy vivo, estaban pendientes de mi en todo momento", señalaba emocionado. Daniel reconoce que "pensé que este era el final" pues nunca había estado ingresado antes. Y lanza un mensaje de "lucha y fuerza", para todas aquellas personas que están pasando ahora mismo por la misma situación que le tocó vivir a él. Sin duda una noticia esperanzadora que Daniel Aldea describe así:

Lo primero que hizo, después de abrazar a su familia, fue comerse un bocadillo. Reconoce que tiene las piernas cansadas pero está deseando poder regresar a su vida normal en su camión y poder disfrutar de su pareja.

Daniel es transportista, tiene 43 años y es vecino del municipio pontevedrés de Moaña y este miércoles recibió el alta. Ingresó en el Álvaro Cunqueiro el pasado 1 de marzo, cuando le detectaron una neumonía, aunque en un principio no fue aislado ya que, en ese momento, "no cumplía los criterios" para ser considerado un paciente con COVID-19.

Pocos días después, tras realizarle la prueba y confirmarse la infección, fue aislado en este centro hospitalario de la ciudad olívica. Su esposa y el hijo de esta, de 15 años, también dieron positivo, pero al presentar síntomas leves permanecieron aislados en su domicilio de Moaña. Ambos también han recibido el alta.

Daniel permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el pasado martes, 25 de marzo. Este miércoles, 1 de abril, justo un mes después de su ingreso, el conocido como 'paciente cero' del área de Vigo ha recibido el alta.

Estuvo en Madrid por motivos familiares en febrero.

Daniel, por motivos familiares, había estado en Madrid en febrero, acudió el día 28 de ese mes al servicio de Urgencias, aquejado por un fuerte dolor de espalda, pero no fue hasta el 1 de marzo cuando se detectó la neumonía, y la confirmación de la infección por coronavirus llegó el 4 de marzo.