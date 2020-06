El técnico del Celta ha comparecido esta mañana de forma virtual para analizar la previa del partido ante el Villarreal (Balaidos, 17 horas) que supone el regreso de la competición tras la crisis sanitaria. Óscar García fue preguntado por si le parecía coherente que los futbolistas se puedan abrazar en caso de anotar un gol, por ejemplo, a pesar de las exigentes medidas marcadas desde el Ministerio de Sanidad. "No sé si es coherente o no, lo que no me lo parece es poder acudir a algunos eventos como los toros y no a un estadio de fútbol", comentó el entrenador de Sabadell. Además, aseguró estar preocupado por las posibles lesiones y consideró que espera que el equipo esté pronto en un nuevo pico de forma.