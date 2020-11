¿Orden en casa? Es fácil si tienes los elementos adecuados para ello.

Vamos a hablar de orden en casa y es que el hecho de tener que pasar más tiempo en nuestras viviendas nos hace plantearnos por un lado si no tenemos demasiadas cosas, seguramente más de uno de vosotros ha hecho limpieza durante los últimos meses, y por otro lado, si tenemos en nuestra casa elementos necesarios para guardar nuestras cosas y que no estén a la vista. Así nuestra casa siempre va a estar ordenada. Y para hablar de ello contamos con los consejos de una profesional del sector como es Carmen Soliño, gerente en Muebles Soliño. Me confesaba que para mantener el orden necesitamos un amueblamiento adecuado para que nos resulte fácil recoger y tener todo organizado.

Un aparador por ejemplo puede ser una buena solución para guardar aquellos objetos que queremos tener a mano, pero no a la vista. Por ejemplo juegos de mesa. Este es un ejemplo de cómo un mueble bien elegido puede solucionarnos muchos problemas de organización. Luego están aquellos que no pasan de moda como las vitrinas y que resultan especialmente útiles en las casa para guardar vajillas, cubertería….Y si alguna de estas opciones no nos convence, pues seguimos teniendo más opciones como un bodeguero o un vajillero. Estos están a media altura entre la vitrina y el aparador y además un poco más estrecho. Un mueble versátil que nos facilita mucho el orden. También están, como no, las habituales librería o las estanterías.

Claro está que el poder instalar estos muebles en nuestra casa también varía en función del tamaño que tenga nuestra casa. No es lo mismo un salón en el que te coge un sofá, dos sillones, una mesa de comedor con sus sillas y un aparador, que un salón mucho más pequeño. Aunque para estos casos, Carmen, también tiene soluciones.

Pasillos bien aprovechados.

Y no sólo el salón, hay muchas zonas de la casa en la que con poco podemos crear espacios de almacenaje. Por ejemplo, los pasillos, zonas de la casa que muchas veces pensamos que son espacios muertos en los que tan sólo podemos colgar un cuadro, pueden ser un buen lugar para guardar nuestras cosas. Por ejemplo instalando una cómoda estrecha que nos sirva para guardar por ejemplo zapatos o aquellos elementos que no son muy grande y que no queremos tener a la vista.

Habitaciones más útiles en función de los muebles que escojamos.

Y cómo no, a la hora de diseñar los muebles que queremos instalar en un dormitorio también deberíamos tener en cuenta los espacios que queremos que tengan para guardar cosas. Almacenaje por ejemplo en una habitación infantil. Aquí podemos instalar cajoneras con las que ellos puedan ordenar cómodamente sus juguetes, también zonas para la colocación de libros. Muebles acordes a su edad y que les permita mantener la habitación ordenada, como siempre les piden sus padres.

Y por último, en las habitaciones de adultos existen muchas maneras para almacenar artículos como por ejemplo en la parte de debajo de la capa, con la instalación de un canapé abatible. Un lugar que nos permita guardar mantas, sábanas, nórdicos. Y si hablamos de armarios por ejemplo podemos diseñarlos previamente en función de nuestras necesidades: pantaloneros, corbateros... también debemos elegir en función de la ropa que tenemos pues si queremos más baldas o más zonas para colgar.

Escucha aquí el reportaje completo.