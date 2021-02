Orden de alejamiento para un joven vigués, amigo de lo ajeno, al que pillaron con una bici de alta gama

Cuando escuchamos hablar de orden de alejamiento, al momento pensamos en personas, pero no. No todas las órdenes de alejamiento hacen referencia a seres humanos y si no que se lo digan al joven vigués sobre el que pesa una orden de alejamiento de varios garajes de la ciudad olítica. ¿La razón? Es obvia, este amigo de lo ajeno cuenta con 42 antecendentes policiales y acaba de ser detenido por su supuesta implicación en un robo con violencia cometido recientemente.

La Policía Nacional activa un plan especial contra el robo en garajes.

En concrero, este vigués, de 34 años, fue detenido en el marco de una investigación que se inició hace ya casi dos meses, el pasado 4 de diciembre, después de que un hombre se presentase en la Comisaría de la Policía Nacional para denunciar que había sido víctima de un robo en el interior de su vehículo.

Al parecer, lo había estacionado en la plaza Fernando el Católico, de Vigo, y al recoger su vehículo observó que la guantera estaba abierta y que había diversos objetos tirados en el suelo, además de que le faltaban tres prendas de ropa, y varios complementos con un valor cercano a los 1.000 euros. Se inició así una investigación, cuyas pruebas pusieron a los agentes tras la pista de un viejo conocido imputado en un gran número de delitos contra la propiedad.

El joven fue pillado en una bici de alta gama, sin que pudiese corroborar que era de su propiedad.

De hecho, no pasó mucho tiempo, hasta que otras dos denuncias por robos en vehículos en las calles Doctor Carracido y Montecelo Alto, también en la ciudad olívica, volvieron a confirmar que el autor de los robos era la misma persona que estaban investigando. Esto permitió ir cerrando el círculo, hasta que a un indicativo policial localizó a este joven cuando circulaba con una bicicleta de alta gama por las inmediaciones de la Gran Vía. Tras asegurar las posibles rutas de huida, uno de los agentes lo interceptó y procedió a su identificación, así como a interrogarlo sobre la procedencia de la bicicleta. El chico no pudo aportar datos sobre su titularidad.

Además comprobaron que estaba incumpliendo una Orden de Alejamiento de diversos garajes del entorno, emitida por un Juzgado de Vigo, por lo que procedieron a su detención. Ya en Comisaría se le tomó declaracióny se descubrió que contaba con 42 detenciones anteriores, siendo muchas de ellos por hechos similares a los ahora imputados.