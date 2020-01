La ONCE reparte 105.000 euros en tres cupones vendidos en la calle Pizarro de Vigo

La suerte sonríe a los vecinos de Vigo. El sorteo diario del Cupón de la ONCE repartió en nuestra ciudad 105.000 euros.

En concreto, este prmeio ha recaído en el centro de Vigo. a tres cupones que han resultado premiados con 35.000 euros cada uno de ellos en el sorteo de este marte 28 de enero.

La ONCE toca en la calle Pizarro.

Estos tres cupones premiados fueron vendidos por el vendedor de la ONCE, Pablo Cacabelos Torres, que tiene su puesto de venta en el quiosco situado en el nº 71 de la calle Pizarro. El ha sido quien ha traído la ilusión de la ONCE a la ciudad olívica con la venta de estos tres cupones que dejan a los agradicados más de 100.000 euros.

Otro premio que recayó en Lugo.

El sorteodel cupón de la ONCE del 28 de enero también ha dejado un premio de 35.000 euros a un cupón en la localidad lucense de Paradela, vendido por José María Rosende.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE y también en establecimientos colaboradores autorizados.