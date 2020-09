El ocio nocturno de Vigo pide ayuda ante la dificil situación que atraviesan

La plaza de la Constitución de Vigo, fue escenario esta mañana de la concentración en apoyo al sector de la hostelería y del ocio nocturno de la provincia de Pontevedra tras el cierre decretado por el Gobierno central.

Una representación de la Federación de Hostelería de Pontevedra, junto con empresarios y trabajadores del sector hostelero de la provincia de Pontevedra, se concentraron para denunciar la dura realidad que atraviesan las empresas y trabajadores que aglutina el sector. El acto se ha celebrado de manera coordinada con las demás asociaciones terriroriales, así como con el gran acto central que se ha celebrado a la misma hora en la plaza de Cibeles (Madrid). Aseguran que no son el problema. Recuerdan que el ocio nocturno reglado adaptó sus locales, gastandose dinero en cumplir con todas las medidas necesarias para evitar contagios y el hecho de que ahora tengan que permanecer cerrados les parece injusto. Injusto porque los datos han demostrado que con su cierre no ha bajado el número de contagios e injusto porque no cuentan con compensaciones económicas tras verse obligados a bajar la verja.

Solicitan ayudas económicas para poder hacer frente a esta situaicón que sufre el sector.

Bajo el lema #salvemoslahostelería los representantes de estas organizaciones y de las asociaciones territoriales de toda España han reivindicado la puesta en marcha de las siguientes medidas que amortigüen la profunda crisis que la pandemia Covid-19 ha originado en el sector.

Recuerdan que son el 1,8% del PIB estatal y que esta situación afecta a alrededor de 200.000 trabajadores. Por todo ello reclaman ayuda de las administraciones como que se pongan en marcha medidas higiénico sanitarias siempre coordinadas con las autoridades sanitarias ante posibles brotes y cuarentenas, ampliación de los ERTES hasta el mes de marzo. Medidas de apoyo con recursos a fondo perdido para facturaciones inferiores al 25% de lo habitual, bonificaciones fiscales y también en las tasas municipales, así como la reducción temporal del IVA en hostelería. Aseguran que todas ellas son medidas de sentido común. El riesgo aseguran está en reuniones de amigos y familiares. Se ha generalizado y se cierra a un sector donde hay un control exhaustivo y donde se tiene mucho cuidado.

El apoyo al sector continúa creciendo y por eso la campaña ha contado con un muro de adhesiones en el que organizaciones afines han querido mostrar su respaldo a las propuestas y demandas de la hostelería (véase adjunto con adhesiones). Además, en la mayor parte del territorio nacional el sector hostelero ha realizado un paro de aproximadamente 15 minutos coincidiendo con la concentración de Madrid, para mostrar su apoyo a las reivindicaciones.