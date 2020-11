Nuevas restricciones para frenar el avance del virus en Vigo y ocho municipios del área.

Las nuevas medidas decretadas por la Xunta de Galicia que afecta a Vigo y varios municipios del sur de la provincia de Pontevedra entrarán en vigor en la medianoche (00:00 horas) de este sábado, 7 de noviembre. De esta manera, además de Vigo, se cerrará de manera conjunta los municipios limítrofes de Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño y Redondela.

En este caso se trata de un cierre perimetral de manera conjunta lo que significa que está permitida la movilidad entre estos concellos, eso sí, no podrá salirse de ellos savo contadas excepciones como por motivos de trabajo, estudios, cuidado de personas mayores dependientes o menores, también si fuese necesario acudir a un centro médico, a una consulta médica o a la farmacia. Fuera de estos parámetros no se puede no salir ni entrar de este cierre perimetral.

Además, por otro lado, las medidas afectas a otros concellos del sur de Pontevedra, pero de manera individual. Estos son: Ponteareas, Cangas y Tui.

Todas las medidas decretadas para estos municipios estarán vigentes durante un periodo de un mes (30 días), y serán revisadas por el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia por si la incidencia permitiese revertirlos antes de ese plazo.

¿Qué está permtido y que no está permitido en los concellos con cierre perimetral?

Son muchas las personas a las que afectan estas medidas. En Galicia son 60 los concellos que deben seguirlas. Estas son las medidas que afectan a Vigo, Mos, Nigrán, Gondomar, Porriño y Redondela (conjuntamente) y de manera individual a Ponteareas, Cangas y Tui.

Se mantiene el toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas.

Las reuniones están limitadas a personas convivientes.

Cierre de la hostelería. Bares y restaurantes sólo podrán ofrecer servicio a domicilio o recogida en tienda. (En el cierre se incluten salones de juego, casinos y bingos).

Se mantienen la actividad educativa: educación infantil, primaria, secundario, bachillerato, FP y Universidad continúa.

Los comercios pueden permanecer abiertos, pero se limita su aforo al 50%. (Tiendas de alimentación, ropa, calzado, librerías, talleres...).

Los centros comerciales podrán permanecer también abiertos, pero en las zonas comunes no podrá exceder el afor del 30%.

Los gimnasios y centros deportivos sólo permitirán la práctica deportiva de manera individual, el DOG determina que no puede haber contacto físico y que no puede superarse nunca el 50% del aforo máximo permitido, además tendrán de guardar las distancias. Al aire libre sí se permite el deporte en grupo, pero solo de personas que convivan. Las medidas no se aplican a deportes deferados.

Las piscinas recreativas tienen que cerrar. Salvo si se tratan de instalaciones de competición.

Se reduce el aforo en cines, teatros y auditorios a 30 personas como máximos en el interior y 75 en el exterior.mTambién pueden abrir bibliotecas o museos. En estos últimos espacios no se podrán realizar actividades en grupo, excepto personas convivientes + el guía.

El aforo en lugares de culto se limita al 50%, 25 personas como máximo en el interior.

Los velatorios podrán acoger a 25 personas en espacios abiertos y 10 en el interior. En los funerales no podrán asistir más de 25 personas.

Se limitan las salidas de usuarios fuera de las residencias de mayores, sí que se permiten las visitas.

Turismo: Pueden realizarse actividades turísticas organizadas por empresas habilitadas para ello, con grupos de máximo 6 personas, sean o no convivientes, incluyendo el monitor. En todo caso siempre guardando la distancia.

Ocio y tiempo libre: Dirigidas a la población infantil y juvenil, se pueden realizar al aire libre, con número máximo de participantes del 50% de la asistencia máxima habitual, incluyendo a monitores. Si estas actividades son en espacios cerrados, el máximo serán 25 personas, contando a los instructores. El DOG especifica que las actividades deberán organizarse por grupos de máximo 6 personas y sin contacto entre grupos.

El cierre perimetral en Vigo se mantiene por lo que, es decir, ya no se puede ni salir ni entrar en la ciudad salvo causa justificada.

¿Puedo cruzar los concellos cerrados para ir a otro lugar? Sí, el tránsito se permite, siempre que el destino sea un lugar donde no hay restricciones de movimientos.

¿Puedo ir al cine con amigos? Puedes ir al cine en cualquier lugar de Galicia pero, si están en los concellos con restricciones especiales, no puedes ir al cine con personas con las que no convivas. Es decir, podrías ir tú solo o con la familia que vive en el mismo hogar. Además, el aforo del cine no podrá superar las 30 personas en espacios interiores.

¿Puedo ir a la compra desde un concello sin estas limitaciones a uno cerrado? No, la compra ordinaria no es uno de los supuestos permitidos para los desplazamientos. Sí la parada en estaciones de servicio de territorios limítrofes.

Restricciones en el resto de municipios que no tienen cierre perimetral.

En el resto de municipios del área donde no se hayan decretados estas restricciones como Moaña, Salvaterra, Salceda o Baiona, los vecinos no tendrán restricciones en la movilidad (salvo la entrada en los municipios que si la tienen). En estos municipios que no tienen restriciones, las reuniones podrán ser de hasta seis personas no convivientes (superando así la barrera de las cinco personas que había hasta ahora).

Estos municipios se mantienen en nivel 2 de medidas lo que implica, entre nuevas medidas y otras que ya estaban decretadas: