La música se reinventa tras la pandemia

Aunque sea con un día de retraso, hoy vamos a celebrar el Día Internacional del Músico con el testimonio de dos personas que saben mucho sobre ello pero antes quiero contarte la razón por la que el 22 de noviembre, se celebra la música.

¿Por qué se celebra el 22 de noviembre el Día Internacional del Músico?

La explicación es que cada 22 de noviembre se celebra Santa Cecilia es patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello se le ha vinculado tanto a este arte de la música. De esta manera, esta fecha está dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música.

Y como siempre busco la opinión de profesionales, en este caso vamos a hablar con Xoaquin Lence, gerente de Ópera Prima, establecimiento especializado en la venta de instrumentos musicales, principalmente clásicos, sobre todo de viento, también venden muchos pianos. Desde que se inició la pandemia las ventas, como en todo negocio, han descendido pero hay un cambio curioso en el tipo de instrumentos que se demanda. Se ha producido un incremento considerable en la venta de ukeleles. Y por el contrario ha descendido la venta de instrumentos de viento. La razón es el miedo, aunque sin fundamento porque tal y como me explicaba Xoaquin, cuando suena un instrumento de viento no sale aire por las campanas sino la vibración del sonido que es lo que se transmite. Ondas sonoras. Ejemplo: con el aire que sale de un clarinete no lograríamos apagar una vela.

Descienden las ventas de instrumentos de vientos tras la pandemia.

Las ventas como te comentaba han descendido, principalmente debido a que el sector musical está paralizado. Un ejemplo claro son las orquestas. También le preguntaba a Xoaquin, ya centrados en esta celebración, por los instrumentos que prefiere la gente, hablamos antes de esta situación. Me comentaba que hay que diferenciar entre aquellas personas que proceden de una escuela de música o de un conservatorio y luego de las personas de a pie que compran instrumentos. Las primeras se ciñen a las plazas ofertadas y al instrumento que mejor se adecúa a las necesidades y capacidades del alumnos. En el segundo caso triunfan las guitarras y los ukeleles.

Por cierto, sobre los precios...claro ahí tenemos que tener en cuenta el tipo de instrumento. Por ejemplo una flauta para empezar a saber tocarla puede rondar entre los 200 y los 500 euros...si hablamos ya de una flauta que emplee un profesional podría rozar los 50.000 euros. Un clarinete puede costar unos 5.000 euros y si ya vamos a por un piano de cola ahí las cifras, lógicamente se disparan.

Las escuelas de música se reinventan.

Y por otro lado para celebrar este Día de la Música también he hablado con Felipe Ángel Estévez, presidente de la Fundación Conservatorio Mayeusis. Me explico que el coronavirus no les ha afectado mucho porque cuentan con un método de clases online que permite a sus alumnos seguir formándose.Tienen su propio programa de tal manera que los alumnos que no puedan estar en clase debido al aforo, porque no pueden o porque prefieren la enseñanza a distancia pueden ser partícipes de esas clases sin problema. El virus también les ha obligado a reinventarse y fijarse prioridades.

Me quedo con una frase que me dijo Felipe: “lo que se trata es de poner otra vez en marcha el barco y navegar, algo que se consigue gracias a la confianza de sus alumnos”. Así que esperemos que esta etapa la superemos con éxito. Y que viva la música.

Aquí puedes escuchar de nuevo el reportaje completo: