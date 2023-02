Monseñor Alberto Cuevas recibe en Madrid el Premio Bravo 2022

Esta mañana del 1 de febrero de 2023, a las 12:28 horas, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Madrid, acompañado de familiares y colegas de profesión, el sacerdote Alberto Cuevas ha recogido el Premio ¡Bravo! en la categoría de Comunicación diocesana que, cada año, otorga la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la CEE. Mediante estos galardones, esta Comisión quiere reconocer "por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos".

Durante su intervención, Alberto Cuevas ha dado tres gracias y tres ¡Bravos!, para agradecer este premio nacional. La primera de las gracias ha sido para las personas que han enviado su candidatura al premio ¡Bravo! en Comunicación diocesana: "gracias, repito, a ellos y ¡Bravo! porque han constatado que la audacia tiene premio".

También ha manifestado su gratitud hacia todos los miembros del jurado que se han fijado en la diócesis más pequeña —geográficamente, hablando— del territorio peninsular que "no organiza, de momento, ni grandes congresos internacionales ni la visita del papa, pero sí que está todos los días haciendo informaciones de nuestra diócesis, cuidando la imagen de la Iglesia, haciéndola presente entre los medios de comunicación, no solo en lo eclesiástico, sino también en lo social, caritativo, en lo artístico en todo lo que tiene que ver con una cuidada imagen de la Iglesia en la opinión pública". Así, ha dedicado el premio a todas aquellas personas que, en sus diócesis, "cuidan, cada día, la imagen de la Iglesia, aunque no reciban este Premio ¡Bravo! que yo comparto con ellos".

No ha faltado, en tercer lugar, el recuerdo agradecido para los obispos pioneros —como Mons. Antonio Montero o Mons. José Delicado Baeza— que, en el seno de la Conferencia Episcopal, propulsaron el cambio de unas "delegaciones antiguas, casi dirías que de “paloma mensajera” y “mester de clerecía” —declaró Alberto Cuevas—, a unas delegaciones profesionales, atentas a las nuevas tecnologías, preocupadas de comunicar con el estilo de hoy". A ellos y a todos los obispos que, en la actualidad, continúan impulsando la comunicación eclesial, dedicó un ¡Bravo!

Este premio nacional que ha recibido esta mañana en la sede de la CEE reconoce la encomiable labor desarrollada por Alberto Cuevas Fernández quien, desde hace 54 años, es sacerdote y, desde hace 44, periodista que dirige las tareas de información y comunicación como delegado diocesano de Medios de Comunicación en la diócesis de Tui-Vigo. También es párroco de Nuestra Señora de La Soledad (O Castro-VIGO), colaborador de distintos medios de comunicación en Galicia y prelado de honor de Su Santidad.

Esucha aquí la entrevista completa:

