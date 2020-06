Monse viaja más de 160 km para volver a encontrarse con su madre, de 94 años, tras casi tres meses

Galicia entró este lunes en la Fase III lo que, entre otras cuestiones, permite viajes entre las cuatro provincias gallegas. Ir de Vigo a Ferrol, o de Ourense a Mondoñedo, no estaba permitido desde hace casi tres meses, cuando se declaró el estado de alarma. Ahora son muchas las familias y amigos que pueden reencontrarse tras varias semanas separados.

Desde Vigo hasta Verín para ver a su madre.

Algunos tendrán que esperar al fin de semana para poder reencontrarse con los suyos, pero no es el caso de Monse, que reside en Vigo y que en la tarde de este lunes se desplazó hasta Verín (Ourense) para ver a su madre, de 94 años, con la que no estaba desde que acudió en el 'Entroido', allá por el mes de febrero.

"Suelo venir cada diez o veinte días, así que imáginate después de dos meses y pico, casi tres meses. Esto se hizo muy largo, muy pesado", reconoce Monse en una entrevista en Cope. Y es que aunque se llamaban todos los día y también hacían videollamadas, insiste en que no es lo mismo que verse en persona, "ahora si que ves que todo está bien", apunta.

El rencuentro fue muy bonito aunque dada la avanzada edad de su madre, Monse tuvo que mantener la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. "Fue muy bien, pero da rabia no poder abrazarse ni besarse". Con todo, esta residente en la ciudad olívica asegura que esta muy contenta por poder volver viajar a su tierra natal. De hecho, no perdió ni un minuto y así que se permitió el desplazamiento interprovincial no lo dudo, se pidió unos días en el trabajo, cogió el coche y recorrió los más de 160 kilómetros que separan la ciudad oívica de Verín, "por suerte me pude coger unos días y aquí estoy".

Escucha aquí sus palabras: