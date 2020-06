"Un millón de puestos de trabajo" en Galicia pendientes de la reapertura del ocio nocturno

La reapertura de salas de fiesta, discotecas y pubs estaba prevista para la fase 3 según el plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril. Pero de momento, los locales de ocio nocturno tendrán que esperar, pues este mismo sábado se publicó una orden en el Boletín Oficial del Estado sobre la flexibilización de las medidas durante este fase 3 que les afecta directamente.

Si todo sigue su ritmo, Galicia, y en concreto la provincia de Pontevedra entrará en esta última fase el próximo lunes 8 de junio. Es por ello que la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga) reclama que se permita la reapertura de los locales de ocio nocturno con un 50% de su aforo en esta fase 3.

Los empresarios de ocio nocturno reclaman poder abrir en la fase 3.

Así se han pronunciado después de que no se incluyese la apertura de bares de copas y discotecas con restricciones de aforo en la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado sobre la flexibilización de las medidas durante la fase 3 de la desescalada. Ante esta situación, el presidente de Fesdiga, Samuel Pousada, demanda que el aforo alcance el 100% a partir de la fase 4 o, al menos, el 75%, ya que, según ha advertido, "de lo contrario, muchos establecimientos estarán condenados al cierre".

También ha recordado que muchos locales habían decidido no abrir en la fase 3 dado que la restricción de un tercio del aforo planteada inicialmente los "condenaba" a "no cubrir los costes fijos". De hecho, Pousada asegura que estos últimos suponen que esta situación conlleve que "la supervivencia de muchos establecimientos sea inviable". El presidente de Fesdiga también lamenta que no se haya detallado cuándo se permitirá la reapertura de los locales de ocio nocturno y en qué condiciones y ha considerado que esta situación se solucionará "a base de improvisación y órdenes ministeriales".

Medidas de prevención razonables.

Samuel Pousada ha incidido asimismo en la necesidad de que las medidas de prevención adoptadas en estos establecimientos resulten "razonables". Aboga por que se reduzca la distancia mínima entre clientes porque "resulta inviable" que esta ascienda a dos metros, y ha propuesto que no sea obligatorio el uso de mascarilla. "Establecer medidas sanitarias duras y absurdas solo generará daño al sector", ha advertido el presidente de Fesdiga al tiempo que ha asegurado que los clientes no acudirán a estos locales si ello conlleva que deban adoptar medidas que causen que se sientan "incómodos". En esta línea, el presidente de la federación ha asegurado que, si no se consensúan las medidas de prevención con el sector, se cerrarán "muchos establecimientos", lo que causará que se puedan perder "más de un millón de puestos de trabajo" en la comunidad gallega.

Por todo ello, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "dialogar" con España de Noche, la agrupación nacional en la que se integran Fesdiga y otras federaciones del sector, y se ha mostrado a su disposición para abordar el diseño de las medidas que se deben adoptar en estos locales. Mientras, ha lamentado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "mire para otro lado" ante los botellones celebrados en España y ha asegurado que este "sería un buen momento para legislar" al respecto y prohibirlos.