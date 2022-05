La mejor banda tributo de los Dire Straits llegan el día 20 a Vigo

Óscar Rosende y la banda GREAT STRAITS llegarán el próximo 20 de mayo al AUDITORIO MAR DE VIGO para presentar el show que promete convertirse en una de las experiencias más emocionantes que podrán vivir los admiradores de una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos: DIRE STRAITS.



Un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica.

Oscar Rosende cuenta con el reconocimiento a su calidad interpretativa de la obra de Mark Knopfler y DIRE STRAITS, tal y como manifestó GUY FLETCHER (teclista de DIRE STRAITS y Mark Knopfler) tras confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler: “Estaban tocando Why eye man y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra”.



Con más de 250 conciertos alrededor del mundo, Rosende es el intérprete más valorado internacionalmente a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler.



En The Great Songs of Dire Straits escucharemos éxitos como “Brothers in arms”, “Going home”, “Romeo and Juliet”, “Sultans of swing”, “Money for nothing”, “Telegraph road” o “Tunnel of love”.



GREAT STRAITS llega el 20 de MAYO a las 21.00h. al AUDITORIO MAR DE VIGO con su nuevo espectáculo

“THE GREAT SONGS OF DIRE STRAITS”. Las entradas se encuentran ya a la venta en Teuticket.com.



Más información en https://greatstraits.com/

