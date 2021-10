Manuel Carballo, urólogo del Chuvi, elegido miembro del comité examinador Consejo Europeo de Urología

El área sanitaria de Vigo sigue destacando por el gran trabajo que desarrollan sus profesionales. El urólogo del área Sanitaria de Vigo, Manuel Carballo, fue elegido para formar parte del Comité examinador del Consejo Europeo de Urología (European Board of Urology). Se trata del máximo organismo de Europa para la obtención del diploma de acreditación de formación, que se exige en varios países del continente, de forma total o parcial, y que está reconocido en toda Europa. Manuel Carballo ingresa, de esta manera, en la corta lista de facultativos españoles de esta especialidad que forman parte del Comité. Concretamente está asignado al Comité que expone las cuestiones y examina de la parte oral de las pruebas para obtención del mencionado diploma. “Es un honor ser seleccionado como miembro de este organismo. Sin duda, es una gran responsabilidad participar en esas tareas del Comité que busca acreditar una sólida base de conocimientos de los urólogos para, como fin último, obtener una asistencia sanitaria de la más alta calidad para nuestros pacientes”, manifestó el doctor Carballo a poco de conocer su nombramiento.





El Consejo Europeo de Urología (EBU), desarrolla anualmente una prueba de conocimientos de la especialidad para aquellos candidatos que deseen realizarlo durante lo último año de formación de la especialidad o tras finalizar a misma nos sus respectivos países (en total 30 países). La prueba se componen de un examen escrito y otro oral , convocado en diferentes ciudades Europeas. Una vez superada la prueba se obtiene el diploma FEBU (Fellow of the European Board of Urology) que constituye una “marca de calidad” y signo de excelencia en el currículo de los profesionales, y que acredita que los conocimientos de la especialidad de urología del poseedor del título reúnen los estándares de calidad en el marco internacional definido por el EBU.





“El examen es una parte integral de la acreditación de formación en países como Holanda, Suiza o Austria y se trata de una distinción reconocida en toda Europa. Es una herramienta más que garantizadora a homogeneidad de los conocimientos y habilidades clínicas en un marco Europeo”, explica. Manuel Carballo, como otros urólogos en Europa, superó los exámenes para obtener lo titulo FEBU durante su último año de formación de la especialidad. “Dado que desarrollé mi actividad laboral en el Reino Unido inmediatamente después de finalizar mi formación como urólogo, disponer del título fue especialmente útil en este país que cuenta con su propio examen nacional de acreditación (Fellow of the Royal College of Surgeons)” subraya el Dr. Carballo.

La formación en la especialidad de Urología es especialmente importante, por su extenso área de trabajo en los campos médico y quirúrgico, a lo que se une un vertiginoso desarrollo de nuevos abordajes diagnósticas y terapéuticas para las patologías urolóxicas a través de las nuevas tecnologías. “Es por eso que los urólogos estamos en un proceso de continua formación. La acreditación de los conocimientos de la especialidad en un marco internacional a través de un examen europeo es una herramienta utilizada por especialistas que quieren incluir esta distinción en su currículo o bien desarrollar su actividad laboral en otros países”, añade Manuel Carballo.