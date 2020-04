La luz verde de las farmacias no se apaga durante el estado de alarma

Las farmacias son uno de esos establecimiento esenciales que no cierran sus puertas durante el estado de alarma. Su labor es fundamental para dispensar, no sólo el material necesario para combatir el coronavirus, sino también para seguir dispensando medicamentos de todo tipo. Desde sus mostradores realizan, sin duda, una labor encomiable, que no ha cesado desde el comienzo de la crisis. La "luz verde" de las famarcias no se apaga nunca.

Eva Ayala es farmacéútica en Vigo y nos ha contado que en los últimos días el flujo de personas que acuden al establecimiento se ha reducido considerablemente. Reconoce que en momentos puntuales si que hay más número de gente que acude a la farmacia, pero suele darse sobre todo por las mañanas. Confiesa que funciona muy bien el servicio telefónico, "preparamos toda la medicación y los productos que nos requieren y así el paciente sólo tiene que acudir, pagar y recoger, para estar el menor tiempo posible en la farmacia", señala.

Las farmacias, al igual que muchos otros establecimientos han adoptado medidas de prevención para evitar posibles contagios por coronavirus, entre ellas la instalación de pantallas protectoras en los mostradores, barreras físicas, uso de mascarillas y guantes. Además, cada vez que realizan una venta se echan gel para desinfectar.

¿Qué principales medicamentos se están pidiendo estos días?

Independientemente de la medicación crónica, las personas que acuden a las farmacias solicitan paracetamol y agua de mar. Eva nos comenta que estos son dos de los productos que más reclamo tienen. Los guantes y las mascarillas se han convertido en material indispensable, pero escaso.

Eva Ayala reconoce que se nota "cierto nerviosismo" ante la incertidumbre de no saber "muy bien" cuando acabará esta situación. Por ello, desde detrás del mostrador sacan su mejor sonrisa para tratar de tranquilizar a los clientes.

Escucha aquí la entrevista completa: