Los vigueses están cabreados por los casi cuatro años de obras en el paseo de As Avenidas

Casi cuatro años han pasado desde aquel fatídico 12 de agosto de 2018. O Marisquiño se encontraba en su recta final cuando de repente, a las 11 y 58 de la noche, durante el concierto de clausura, la estructura de hormigón sobre la que se apoyaba una plataforma de madera situada en el paseo de As Avenidas colapsó.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuaron de forma rápida. Su actuación evitó una mayor tragedia pero el daño ya estaba hecho. Más de 400 personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado grave.

Los afectados pidieron responsabilidades. El concello de Vigo y el Porto de Vigo no se pusieron de acuerdo sobre quien tenía la culpa. Este hecho hizo que la reparación de esa zona del paseo de As avenidas tarde casi cuatro años en remodelarse. Algunos vigueses no dan crédito del tiempo que se está tardando en reparar la zona dañana del paseo. "Es lo de siempre, cualquier cosa que pase, el Ayuntamiento siempre tiene que poner pegas a lo que hace el puerto de Vigo. Lo que tienen que hacer es dejar de lado las rencillas y hacer lo que se tiene que hacer, reparar esa zona del paseo", comentaba uno de los peatones. Otra de las personas que se encontraban paseando por el puerto comentó a los micrófonos de la Cadena COPE que "es una locura cuatro años de obras. Una obra hay que realizarla en el menor tiempo posible".

A día de hoy, el ritmo de la reconstrucción de la zona dañada del paseo de As Avenidas indica que el nuevo plazo se podrá cumplir y todo estará listo en el primer trimestre de este 2022. Las obras, que cuentan con un presupuesto superior a los 4 millones de euros, se iniciaron a principios de 2021.