Los vecinos de Teis reclaman más medios personales en la oficina de Servicios Sociales del barrio

Un centenar de vecinos de la parroquia viguesa de Teis se concentraron ante la oficina municipal de Servicios Sociales de Teis, para denunciar la falta de personal y el hecho de que estas instalaciones se encuentren funcionando bajo mínimos. La concentración estaba convocada Asociación Vecinal de Teis,Foro Socio educativo “Os Ninguens” y la Oficina de derechos Sociales ODS-Coia.



La oficina municipal de Servicios Sociales de Teis, esta cerrada todas las semanas los jueves y los viernes, situación que se produce desde hace dos meses, al carecer de personal (en concreto de un administrativo y un bedel). La falta de personal administrativo provoca además que el resto de la semana, la dos asistentes sociales, tienen que encargarse a mayores de funciones como atender la recepción, para abrir y cerrar la puerta de la oficina ya que debe permanecer cerrada por seguridad.



Además está oficina solo cuenta con dos trabajadoras sociales, cuando el baremo es de 1 trabajadora social por cada 8000 habitantes, es Teis cuenta con una población de 20.000 vecinos. Está situación provoca una merma de los servicios sociales en Teis, que afecta el vecindario que acude diariamente a los mismos para tramitar todo tipo de ayudas sociales como laRisga, Ayudas de Emergencia, Pensiones no contributivas,...).



Desde la Asociación Vecinal de Teis, ya se dirigieron a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vigo el pasado mes de noviembre y repitieron el escribo la pasada semana para, una vez más, denunciar está situación. Aseguran que por el momento no han recibido ningún tipo de respuesta "o solución hasta lo de ahora". También otros colectivos sociales como "Os Ninguéns" o la Oficina de derechos Sociales ODS-Coia y los partidos políticos de la oposición han denunciado está situación. "Es inadmisible que esta oficina lleve dos meses sin personal suficiente y que la concejalía de servicios sociales no había hecho nada. Las medidas no pasan por derivar el vecindario al Ayuntamiento o cargar de más trabajo las asistentas sociales", señalan desde esta asociación vecinal, "a este gobierno municipal, solo le preocupa la organización de fiestas, eventos y no le preocupa como funcionan los servicios municipales, dejando bajo mínimo una oficina como esta". La Asociación Vecinal de Teis considera "una prioridad unos buenos servicios sociales y exigimos de la Concejala de servicios sociales y del Alcalde. una solución inmediata, que pasa por dotar la esta oficina de todo el personal administrativo necesario".