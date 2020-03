Los vecinos de Mos no tienen excusa para no practicar ejercicio en casa

Los vecino de Mos (Pontevedra) ya no tienen excusas pra no hacer deporte en casa. Desde el Concello han puesto a disposición de los mosenses la posibilidad de hacer ejercicio y no caer en el sedentarismo a pesar del confinamiento decretado por el estado de alarma ante la crisis del coronavirus.

Así, gracias a los vídeos grabados por los monitores deportivos municipales los vecinos cuentan con ejercicios de calentamiento, tonificación, estiramientos...de esta manera tanto los usuarios de los programas deportivos municipales, como los mosenses que lo deseen puedenmantenerse en forma y no pierdan así hábitos de vida saludables. Se publican a través del canal de YouTube:

También en Facebook y en la página web del Concello de Mos: https://www.mos.es/clase-do-monitor-deportivo-do-concello-de-mos-paco-villanueva-odeportenonparaenmos/

Por sistema las publicaciones se realizarán todos los martes y jueves, aunque también hay publicaciones a mayores durante otros días de la semana. Con estainiciativa de sesiones deportivas virtuales se quiere concienciar a la población de la necesidad que quedarse en casa y mentalizarla de que haciendo deporte juntos, aunque en la distancia, se puede contribuir a frenar el virus.

Sin duda una inciciativa que ayudará a muchos vecinos de Mos (Pontevedra), pero también a todos aquellos que deseen seguir manteniendo una rutina de ejercicios para no caer en el sedentarismo. Son varias las ofertas para hacer deporte en casa. Las redes sociales e Internet permiten que sea más fácil poder seguir haciendo deporte aunque nos encontremnos confinados en casa. No hace falta más que una conexión wifi y ganas de no perder las costumbres. Ánimate y sigue ejerciendote físicamente, ya no hay excusa.