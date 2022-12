Los trabajadores de Vitrasa volverán a parar la actividad a las puertas de la Nochebuena

El comité de empresa de Vitrasa, concesionaria del servicio de transporte interurbano del Ayuntamiento de Vigo, lamenta que la dirección se negase a negociar un nuevo convenio colectivo hasta que el plantel no acepte una bajada de sueldos, una vez que el juzgado echó abajo su intención de inaplicar el actual convenio en materia salarial.



En este contexto, los trabajadores de la compañía se movilizaron este martes delante del Concello de Vigo, en Praza do Rei, para reclamar unas condiciones de trabajo dignas. "La empresa se reintera en que no hayninguna materia que negociar en tanto en el se reequilibre lana situación económica lo se acceda a negociar una bajada de salarios en los términos expuestos". Con esta cita textual de una reunión entre Vitrasa y la representación de los trabajadores el presidente del comité, Imanol Arnoso, de la CIG, desmintió las declaraciones hechas por la dirección en los últimos días en las que aseguraba estar trabajando en la negociación.



“La única pretensión de la compañía es mantener sus cuentas a costa de reducir los sueldos de sus empleados/as, como así lo demuestra el intento fallido de inaplicación del convenio”, señala Arnoso, que aprovechó la protesta de este martespara salir al paso también de las acusaciones de Vitrasa a su personal, a los que responsabiliza de querer perjudicar la ciudadanía con la convocatoria de los paros parciales que está desarrollando en defensa de sus derechos laborales. “Resulta cuanto menos curioso que venga ahora con este cuento, cuando llevan dos años recortando líneas buscando únicamente una mayor rentabilidad económica, dejando la buena parte de la población viguesa con un servicio de transporte pésimo”, censuró.



En lo que tiene que ver con la situación económica, Arnoso explicó que el propio comité entendió desde lo primero momento que se trata de un contexto “complicado”, y que precisamente por eso “propusimos darle solución a los puntos del convenio que regulan la calidad de nuestro trabajo, dejando la cuestión salarial para cuando la situación económica fuera más favorable”. Por eso lamenta que aun así Vitrasa se negara a llegar la ningún tipo de acuerdo, “ya que su única pretensión fue una negociación que implicara reducciones de salarios”. Se preguntó también “como quiere Vitrasa que nos interese su supervivencia como empresa, cuando lleva más de 50 años operando en Vigo con unos resultados económicos magníficos y nunca se recordó de su personal; pero ahora que llegan las vacas flacas el único que le preocupa es seguir manteniendo sus cuentas recortando salarios; como pretenden que queramos que una compañía así siga adelante?”.





Lamentan también la dejadez del Gobierno local en este asunto