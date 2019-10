Los taxistas podrán ofrecer descuentos a sus clientes o pactar de manera anticipada el precio del trayecto

La Xunta de Galicia y la Asociación de Autopatronos del Taxi de la provincia de Pontevedra han mantenido este lunes una reunión para avanzar en la implantación de medidas que garanticen la competencia armónica, equilibrada y justa con los denominados vehículos VTC.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, quien ha recordado que la ley de acompañamiento a los presupuestos (Lei de Medidas Fiscais e Administrativas) incluye la flexibilización de tarifas de los taxis a petición del propio sector y que la medida de fijar tarifas preestablecidas para determinados servicios persigue que haya una "competencia más justa" con los VTC.

Además, la conselleira ha señalado que la regulación de este tipo de vehículos con chófer es competencia estatal, pero la Xunta está "avanzando" en medidas para evitar prácticas desleales. A ese respecto, ha recordado que ya hay 336 vehículos en Galicia con un distintivo que los caracteriza como VTC, lo que facilita las inspecciones. Ethel Vázquez también ha avanzado que la Xunta prevé "reforzar" las inspecciones de este tipo de vehículos en noviembre, a través de una asistencia técnica.

"No va a haber guerra de precios".

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Autopatronos, Manuel Chorén, ha señalado que esta flexibilización permitirá tarifas fijas para servicios precontratados en determinadas circunstancias, como viajes recurrentes, servicios para empresas y determinados colectivos, etc.

"No va a haber una guerra de precios. Somos autónomos, no tontos, no vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado", ha señalado, y ha apuntado que los taxistas ya están empezando a aplicar esas tarifas, pactadas previamente, para clientes como trabajadores de PSA, del Sergas o de Renfe, que realizan los mismos viajes con cierta frecuencia.

Chorén ha señalado que esta medida beneficiará a los clientes, que conocerán lo que van a pagar de forma previa y reflejado "en un contrato", y siempre con un tope "máximo". El portavoz de los taxistas ha explicado que, en el caso de Vigo, los vehículos VTC conviven desde hace tiempo con el taxi, y "la competencia es bastante leal". No ocurre lo mismo en A Coruña, ha precisado, donde sí hay una implantación de empresas como Uber y Cabify, que realmente afecta al sector.

Tanto la conselleira, Ethel Vázquez, como el presidente de la Asociación Provincial de Autopatronos, Manuel Chorén, han estado este lunes con nosotros en Cope Vigo. Escucha aquí la entrevista: