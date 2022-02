Los sindicatos sobre el parón en la fabricación de Stellantis: "Esperemos que sea lo más breve posible"

El viernes conocíamos la noticia de queStellantishabía anunciado que ampliaba el parón de sus instalaciones de Balaídos y dentendría la totalidad de su producción esta semana debido a la falta de microchips.

Tal como ha informado la empresa, la falta de componentes electrónicos ha hecho que el Sistema 1, donde se montan los peugeot 301 y 2008 y el Citroën C-Elysée, no reanudará su producción el próximo lunes 21 de febrero, como estaba previsto, sino que continuará parado hasta el próximo 28 de febrero. Por su parte, el Sistema 2 de la fábrica viguesa, donde se ensamblan las furgonetas K9 de las diferentes marcas del grupo, se detendrá desde el lunes en sus tres turnos hasta el próximo viernes 25 de febrero.

Los sindicatos califican la situación de "frustrante". El secretario general de UGTen Vigo, Aser Sanz, contaba a los micrófonos de COPE Vigoque "la situación es frustrante porque la fábrica de Vigo tiene una demanda muy alta".

El secretario general de UGT en Vigo, Aser Sanz, también ha añadido que "sabíamos que otras fábricas del grupo como de otros constructores se estaban viendo afectadas. Nosotros hasta ahora no habíamos tenido una gran incidencia, habíamos tenido un par de paradas puntuales pero ahora nos ha golpeado y es lo que nos viene sobrevenido". "No hay nada que hacerle porque esta realidad no depende de nosotros. Tenemos la cobertura de los ERTE que negociamos y esperamos que esta situación sea lo más breve posible", sentenciaba el secretario general de UGT en Vigo, Aser Sanz.