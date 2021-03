Los sindicatos aprueban el ERTE en la planta de Stellantis en Vigo (antigua PSA)

Después de tres días de negociaciones la dirección de Stellantis Vigo (antiguamente conocida como PSA) acordó con los sindicatos la aplicación de un ERTE a la plantilla con el objetivo de adaptar las necesidades reales de trabajo en la factoría de Balaídos en el contexto de la "crisis de los microchips" que afecta a Stellantis Vigo desde hace semanas.

Finalmente, el acuerdo solo ha tenido el beneplácito de tres de los sindicatos sentados en la mesa negociadora. La UGT, CC.OO. y el SIT, que suman mayoría en el comité de empresa, lograron sacar adelante un ERTE que afectará a más de 3.700 trabajadores con un contrato fijo y a tiempo completo. El ERTE comenzará a aplicarse desde el día 5 de abril y durará un máximo de 60 días, tiempo en el que la empresa espera poder recobrar el normal suministro de semiconductores procedentes de Asia.





Qué medidas recoge el acuerdo





En este acuerdo las jornadas se complementarán hasta en el 80 por ciento del salario bruto sin que se vean afectadas el número de días de vacaciones o los períodos de cómputo para el cálculo de la jubilación.

Más allá de las medidas retributivas los sindicatos y la empresa también han pactado medidas de acompañamiento a las que sí podrá acogerse toda la plantilla. Así, como medida social se ha acordado la posibilidad de consumir en primer lugar los días de adecuación de jornada y un día de permiso colectivo. Asimismo, el acuerdo recoge una de las últimas propuestas de los sindicatos, de forma que se establece durante el mes de marzo una garantía de 80 horas mensuales para los contratos indeÕnidos a tiempo parcial en turnos variables y los contratos de duración determinada, en atención a las jornadas de parada de actividad que ha habido en este mes.

Igualmente se garantizará una remuneración mínima mensual de 80 horas de actividad -con la posterior compensación de las horas abonadas y no prestadas- a los contratos temporales y a los contratos parciales se les aplicarán "los mecanismos establecidos de garantía y alisado de remuneración aplicables en todos los turnos de trabajo".

Otra medida recogida es la posibilidad de una jornada de formación voluntaria presencial, retribuida con la totalidad del salario, por cada 20 días de aplicación del ERTE a cada trabajador.

Sin embargo, estas medidas no han tenido el visto bueno de todas las centrales sindicales ya que la Cig y la CUT ha mostrado su desacuerdo. En el caso de la CIG lo consideran insuficiente y que no recoge las verdaderas necesidades de los trabajadores de la plantilla en esta parada obligada. Sin embargo, el sindicato nacionalista deja la aprobación definitiva del acuerdo a sus afiliados que deberán ratificarlo o no en asamblea. Por su parte, el sindicato CUT considera este ERTE como un cajón de sastre y "un cheque en blanco a la empresa" por lo que ha mostrado su frontal rechazo.









