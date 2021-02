Los padres de la EI Santa Marta salen a la calle para evitar el derribo

Los padres de la Escuela Infantil de Santa Marta en Vigo saldrán este viernes, 26 de febrero, a la calle para mostrar su rechazo ante la reubicación de los alumnos y la futura desaparición del centro. La manifestación arrancará a las 19:00h. desde las inastalaciones de la propia escuela infantil y recorrerá las calles del entorno.

Los padres del centro infantil denuncian la falta de soluciones.

La ANPA de la Escuela Infantil Municipal Santa Marta, en Vigo, varias trabajadoras del centro escolar, la Asociación Vecinal Casco Viejo y la Federación de ANPAS denuncian que, a día de hoy, "no hay una solución para la escuela". Recuerdan que este es "un problema creado por la falta de previsión por parte del Ayuntamiento de Vigo, porque ya que sabiendo del derribe, no buscó una solución para la continuidad de la escuela".

"No nos oponemos a este derribo, pero tenemos claro que no se puede perder una dotación educativa en este barrio", señalaron este jueves ante los medios de comunicación. Recuerdan además que hay 11 trabajadoras que van a perder su empleo y para las que, a día de hoy, tampoco hay solución. "No estamos de acuerdo, ni compartimos la reubicación de los niños en otras escuelas infantiles de la ciudad ya que, además de los trastornos que eso conllevaría para las familias, supondría la pérdida de la escuela y, reiteramos, que el barrio no puede quedar sin escuela", destacan. Este es el motivo por el convocan la manifestación de este viernes.

Reclaman que se vacune a las trabajadoras del comedor.

Al margen de esto, también han hecho mención al proceso de vacunación contra la Covid-19 que acaba de comenzar en la comunidad educativa y de la que se dejó fuera a la monitorización de comedor, siendo personal que "conlleva riesgo porque durante el tiempo de comida, por las características del servicio, tienen contacto estrecho con las crianzas, que en ese rato no llevan máscara, y no se guardan las distancias de seguridad", apuntan.