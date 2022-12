El 40% de los pacientes entubados en la UCI de Vigo presentan disfagia

Con motivo del Día Mundial de la Disfagia, que se conmemora este 12 de diciembre, los especialistas en cuidados intensivos, neurología, rehabilitación y ORL, junto con fisioterapeutas y logopedas del área Sanitaria de Vigo vienen a sumarse la esta conmemoración para visibilizar un trastorno que afecta a una porcentaje elevado de la población y que, muchas veces, está infradiagnosticado.



La disfagia es la dificultad para tragar la comida y las sustancias líquidas de manera natural y que, por lo tanto, necesita de la atención inmediata de un especialista. Segundo explica la ucista y coordinadora del Grupo Desnutrición Zero, Eva Menor “en la Unidad de Cuidados Intensivos, más del 40% de los pacientes recén extubados y entre el 50-84% de los sometidos la una traqueotomía padecen este problema. En total afecta a unos 300 pacientes anuales ingresados en la UCI. Un cribado a tiempo y una detección temprana minimiza significativamente los riesgos de complicaciones asociadas y permite un mayor porcentaje de recuperación”.



Protocolo cribado en la UCI

Así, uno de los pilares del Programa de Desnutrición Zero es la continuidad de los cuidados y la transición a la dieta oral; esto es, que el paso de la nutrición artificial a la oral se realice de manera segura. Para esto, el servicio de Medicina Intensiva puso en marcha un protocolo de cribado de disfaxia para detectar precozmente este trastorno en los pacientes ingresados en la UCI.



Así, el personal de enfermería -que ha recibido una formación específica en este campo- realiza un test al paciente en el momento de la comida y, según la puntuación obtenida, si le valora y se decide se necesita la intervención terapéutica del logopeda; o bien modificar su dieta para adaptarla su situación; o simplemente volver la reevaluarlo en 24 horas. “La gran mayoría de las disfaxias, cuando son producidas por la debilidad adquirida del músculo y no por otra causa, si consigue recuperar con rehabilitación logoterápica”, asegura la doctora Menor.



Abordaje integral

Además de la afectación a los pacientes en UCI, en general a disfaxia representa un problema de salud con gran incidencia en la calidad de vida de quien la padece y de sus familiares o cuidadores, que afrontan con mucha inseguridad y miedo las horas de las comidas.



Se trata de un trastorno de la deglutición caracterizado por una dificultad en la preparación oral del bollo alimenticio o en el desplazamiento del alimento desde la boca hasta al estómago. Puede tener un origen funcional (habitualmente neuróxeno) o mecánica, y también puede ser secundaria la otros factores, como a las cánulas de traqueostomía o algunos fármacos. A veces, los pacientes presentan dificultades muy severas que hacen que parte del bollo alimenticio se vaya a la vía aérea.



Los pacientes con este problema tienen mas probabilidades de ingresar en el hospital por neumonías, desnutrición, e incluso se registra un mayor índice de mortalidad por estos motivos. Tiene mayor incidencia en las edades más avanzadas, en enfermos geriátricos e institucionalizados, y en aquellas personas que sufrieron un ictus. La estos pacientes se añaden los enfermos con patologías neurodexenerativas (Párkinson, demencias, ELLA, Esclerosis Múltiple, miastenia,...); los que pasaron por cirugías otorrinolaringolóxicas o neurológicas; o población infantil con trastornos neurológicos.



Un correcto abordaje reduce el tiempo de hospitalización de los enfermos, así como los reingresos hospitalarios por complicaciones respiratorias. En este sentido, los y las logopedas del área Sanitaria de Vigo han elaborado diferentes materiales para impartir talleres a las personas cuidadoras de estos pacientes así como diferentes cursos de formación específica para el personal sanitario implicado nos sus cuidados.