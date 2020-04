Los niños del área de Vigo regresan a las calles

Este domingo, 26 de abril, las calles y plazas de Vigo bien podían haberse confundido con una mañana del 6 de enero, Día de Reyes. Después de más de 40 días, los más pequeños de Vigo volvieron a pisar la calle con mucha ilusión y por suerte el tiempo se mantuvo estable permitiéndoles disfrutar de esos primeros 60 minutos al aire libre tras un mes y medio de confinamiento.

Lo hicieron respetando las distancias de seguridad, sabiendo que si se encontraban con algún amigo no podrían jugar con ellos, tan sólo saludar desde lejos. Pudimos ver cómo algunos niños aprovecharon el paseo para salir con el patinete, la bici o una pelota….Sara, Raúl, Ángel, Irene o Elsa son algunos de los nombres de los protagonistas que junto a sus padres dieron un paseo por la zona de Bouzas.

Sin duda, las nuevas tecnologías como decía este papá han ayudado a los más peques, y no tan peques, a llevar mejor el confinamiento. Ya no sólo como medio para poder seguir con la formación online, si no también para mantener el contacto con familiares y amigos y entretenerse...así nos contaban cómo han pasado estos días en sus casas.

También estuvimos en Navia. Allí, nos encontramos con un padre y sus tres hijos. Las mellizas Paula y Marta de siete años, y hermano mayor Miguel. Su padre también reconocía que los pequeños han llevado bien el estar en casa confinado, mucho mejor incluso que los adultos. En esto conciden la mayoría de padres, los más pequeños nos están dando una gran lección.

A partir de este domingo será un poco más relajado para ellos al saber que, al menos, una hora, los más pequeños podrán salir de casa. Eso sí, recuerda hacerlo con responsabilidad. El truco está en los “cuatro unos”:

Un adulto con un máximo de tres niños.

Una vez al día.

Una hora como máximo.

Un kilómetro de distancia del domicilio.

Responsabilidad. Es la palabra que más se repite tras permitirse petición que se realiza a los padres a la hora de salir a la calle con los más pequeños. No podemos olvidarnos que todavía estamos en estado de alarma. Confinados. Que en los hospitales todavía hay personas ingresadas y que por desgracia todavía continúan falleciendo.

Hoy lunes es la segunda jornada en la que se permite estas salidas de los menores de 14 años. Quizás para muchos incluso sea la primera, tras evitar salir el domingo por miedo a grandes aglomeraciones. La Policía estará velando para que se cumplan las normas. Recuerda que los parques infantiles permanecen cerrados, precintados. Eso sí, poder pisar la playa depende de cada ayuntamiento. En Vigo no está permitido ir a los arenales, no sucede lo mismo en la zona de Val Miñor o en el Morrazo donde sus vecinos sí que pueden visitar las playas. Mantener la distancia de seguridad es una de las claves a seguir. Si es posible salir con mascarilla y guantes, mucho mejor.