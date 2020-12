Los calabozos de Vigo se saturan por Navidad

El mensaje de "paz y amor" de las fiestas navideñas no cala entre los delincuentes que rondan la ciudad de Vigo. El calabozo de la Comisaría de la Policía Nacional registró un lleno este pasado puente navideño donde se contabilizó hasta a 18 personas por la comisión de distintos tipos de delitos.

Distintos delitos entre los detenidos de este puente de Navidad

Durante este puente de las fiestas de Navidad, los agentes de la Policía Nacional de Vigo, han arrestado a 18 personas por distintos delitos, de los cuales diecisiete son hombres y una mujer. Los delitos son muy diversos, nueve de los detenidos fue por presuntos delitos de malos tratos en el ámbito familiar, tres por reclamaciones judiciales y uno por quebrantamiento de condena en distintos operativos de control llevados a cabo por patrullas. Además se detuvo a otra persona por robo con fuerza, a dos por robo con violencia, a uno por tráfico de drogas y a otro por resistencia y desobediencia.

Sigue la lacra de las detenciones por malos tratos en el ámbito familiar, llegando a los 9 detenidos.

Destacan la detención de un hombre que entró forzando ventanas y puertas para robar en un conocido local de hostelería de Teis, el detenido es "pillado" por los agentes, con una carretilla cargada de material saliendo del local. Al detenido le constan 32 detenciones anteriores, casi todas por los mismos hechos que esta última detención, se da la coincidencia que sobre el mismo local, la semana pasada hubo otros robos con fuerza.

Los controles dan sus frutos.

Como consecuencia de los distintos controles establecidos para la seguridad de estas fiestas, así como el control de las actuaciones sobre lal Covid- 19, se han producido la identificación de tres ciudadanos buscados por distintas reclamaciones judiciales de los juzgados españoles, procediendo a su detención. Destaca también la detención de un hombre por quebrantamiento de su condena. Sobre él pesaba una orden de alejamiento de su pareja a mas de 300 metros, se da la circunstancia, que su ex pareja y el detenido en compañía de un hijo, viajaban en el mismo vehículo procedentes de Ourense, a preguntas de los agentes, y según manifestaron ambos el motivo por el que circulaban en el mismo vehículo, contestaron que venían de compras a un conocido centro comercial de la ciudad, para sus compras navideñas.

Los dos detenidos por robo con violencia, lo fueron por amenazar a otro ciudadano para robarle sus pertenencias.

En cuanto el detenido por Trafico de drogas, si bien las cantidades no era muy altas, si lo suficientemente para ser detenido por el delito, pero se da la circunstancia que el detenido viajaba en un taxi, a las 5,30 horas, no estando autorizado para circular a esas horas sin motivo justificado, al ser registrado se le encontró una cantidad suficiente para ser detenido por el delito de Tráfico de drogas. El ultimo detenido, se presenta en casa de su pareja a las 23,50 horas del día 26, en un estado alterado, no abriéndole su pareja la puerta del edificio, por lo que golpea los timbres de varias viviendas, visto su estado violento, los vecinos llamaron al 091 Policía Nacional, que se presenta en el lugar, y el varón se niega a deponer su actitud, y no quiere identificarse a los agentes a los que insulta con amenazas de muerte, enfrentándose a los agentes de manera agresiva, con golpes y patadas en las piernas, por lo que es detenido por desobediencia, y posteriormente, una vez detenido se lía a golpes en el interior del vehículo que lo trasladaba.

Pasando los detenidos y todo lo actuado a disposición del Juzgado de Instrucción de Vigo, en funciones de Guardia.