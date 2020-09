Los buses urbanos de Vigo atestados de viajeros en hora punta

El Partido Popular de Vigo denuncia que los buses urbanos de la ciudad olívica "circulan atestados de viajeros" en hora punta. Lo hacen a través de imágenes que ya circulan por las redes sociales con las que lamentan que en plena época Covid los vigueses tengan que viajar así.

Exigen al Gobierno local responsabilidad.

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Marnotes, lamenta que vuelva a haber autobuses urbanos atestados de viajeros en hora punta en época de Covid. “La extraña prórroga de Vitrasa condena a los vigueses a un servicio de transporte precario con autobuses atestados en época de Covid. Con la vuelta a los colegios y la lluvia, los autobuses se han llenado. Y esta lamentable imagen es el resultado de la extraña prórroga de Vitrasa. Nos ha condenado a sufrir lo mismo durante cinco años más, hasta 2025”, afirmó.

El grupo municipal del PP considera que el servicio de transporte en Vigo es precario y antiguo y que la prórroga es una vuelta atrás porque no hay ninguna intención de modernizarlo. “No queremos esperar hasta 2025 para mejorar el servicio. Le pedimos al alcalde que solucione este servicio anticuado porque la gente no puede ir hacinada sin poder respetar las medidas de seguridad Covid. Es una imagen penosa y una situación que no tienen por qué padecer los viajeros”, añadió el portavoz popular.

“Los concejales del Partido Popular estamos por Vigo y vemos lo que pasa. Llevamos años con los mismos problemas y no se arreglan. La desidia y dejadez del alcalde van en aumento y los principales perjudicados son los ciudadanos”, aseguró Alfonso Marnotes.

El grupo municipal del PP pide a Abel Caballero que tome medidas ante estas bochornosas situaciones y le recuerda que la prórroga a un servicio anticuado, precario y deficitario tiene como resultado que las líneas actuales no sirven para dar servicio a todos los vigueses.