Los Bomberos de Vigo ya preparan respuesta ante el posible recurso del Concello de Vigo

Tras ser declarado nulo el decreto del Gobierno de Caballero que obliga a hacer horas extras a los bomberos de Vigo. Los representantes sindicales ya preparan su repuesta judicial ante un previsible recurso por parte del Concello de Vigo a estas sentencias.

Este martes, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha dictado dos sentencias en las que estima los recursos interpuestos por los sindicatos CIG y CUT. Esto supone que se declara nulo el decreto por el que el Gobierno de Abel Caballero suspende los descansos de los bomberos de Vigo y que, en la práctica, obliga a hacer horas extra. Ahora la magistrada señala que las medidas contempladas en dicho decreto - aprobado el pasado mes de febrero- fueron adoptadas unilateralmente, sin negociar con los trabajadores y vulnerando la normativa en materia de seguridad y salud laboral.

En dichas sentencias se expone que el decreto impugnado no fue tratado en "ningún proceso de negociación", pese a que afecta a las condiciones de trabajo de los bomberos, modificando el calendario laboral, los horarios y las jornadas de los funcionarios. Para la jueza, es "evidente" que la decisión fue "impuesta" por el Ayuntamiento y se adoptó de manera "unilateral". Además de esta cuestión, la sentencia sostiene que hubo una infracción de la normativa sobre tiempos de trabajo, prevención de riesgos laborales, horas extraordinarias, etc. porque, entre otras cuestiones, los descansos suspendidos no son compensados con otros días de descanso.

Por otra parte, abunda la magistrada, "el hecho de que los bomberos tengan turno continuado de trabajo de 24 horas debe entenderse como trabajo nocturno" y, por tanto, "no es ajustado a derecho que a dichos trabajadores se les encomiende la realización de horas extraordinarias de carácter estructural".

Recordemos que este colectivo permanece en huelga indefinida desde el pasado 14 de agosto reclamando un incremento del personal. El paro no tiene efectos en el funcionamiento del servicio porque, tal y como denuncian desde los sindicatos, es necesario que trabajen todos los efectivos disponibles, solo para cubrir los servicios mínimos.

Esta mañana hemos hablado con el representante sindical de CIG en el colectivo de Bomberos de Vigo, Miguel Uclés. Aquí puedes escuchar la valoración que ha hecho al respecto de estas sentencias: