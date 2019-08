Los bomberos de Vigo en huelga indefinida

Los bomberos de Vigo, convocados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Cig, han convocado a partir de este miércoles una huelga indefinida con el objetivo de exigir un refuerzo en su plantilla y poner fin a la situación de precariedad que viven actualmente. De hecho varios miembros del cuerpo han presentado un escrito ante la Inspección de trabajo en el que denuncian entre otras cosas el exceso de horas extraordinarias o la realización, por parte de funcionarios en prácticas, de funciones y cometidos que sólo corresponderían legalmente a funcionarios con años de servicio y que ya no están en periodo de formación. Esto, según los sindicatos convocantes, pone en peligro no sólo a los bomberos que están de prácticas sino a todos los vecinos de Vigo ya que estes estando realizando servicios para los que todavía no están preparados. Otro de los puntos en el escrito de denuncia es el número de horas extraordinarias que los bomberos de Vigo están obligados a realizar, de hecho Miguel Uclés -representante de la Cig- afirma que algún compañero ha llegado a hacer 120 horas en una misma semana lo que supone un grave incumplimiento de la legislación en materia de salud laboral.

Los huelguistas también han pedido que la actual concejal de seguridad, Elena Espinosa, se reúna cuanto antes con el comité de huelga para intentar desbloquear la situación y poner fin a la huelga. El Concello ha rápidamente replicado a los sindicatos convocantes, la CUT y la CIG, y manifiesta que la Oferta Pública de Empleo de 2019 está en marcha y que gracias a ella la plantilla se verá reforzada cuando esta se resuelva y se incorporen nuevos efectivos al cuerpo.