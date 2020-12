Logra no pagar una multa por aparcar mal después de 8 años porque se la notificaban en una dirección errónea

¿Todas las multas que se ponen llegan a su destinatario? Seguramente la mayoría sí, prueba de ello es la recaudación que se logran al cobrar las infracciones que cometen los conductores. Pero este no es el caso de un vigués al que le pusieron una multa por aparcar en el servicio de carga y descarga el 2 de marzo de 2012, y que ocho años después logra eludir.

Te preguntarás la razón por la que este hombre no ha tenido que hacer frente al pago de esta multa. Pues la razón es sencilla, el Ayuntamiento de Vigo enviço las notificaciones por esta sanción a una dirección incorrecta por lo que ahora el juez le ha dado la razón al infractor que no tendrá que abonar los casi 300 euros que adeudaba a la administración local.

No enviar una multa a la dirección correcta, motivo para no tener que pagarla.

Los hechos se remontan al año 2012, cuando este vigués aparcó su vehículo en una zona indebida. En carga y descarga. En ese momento se le interpuso una sanción por 277 euros. El Ayuntamiento de Vigo intentó cobrar esta multa sin éxito, y ahora, ocho años después, esta sanción ha prescrito. Lo dice el Juez.

El Tribunal Económico - Administrativo del Ayuntamiento de Vigo envió la carta a una dirección en Ourense, pese a que el conductor que cometió la infracción residia en Vigo. La notificación llegó supuestamente a la casa de un familiar, al parecer un primo con el que el hombre sancionado aseguró que no tenía ninguna relación. Después el Ayuntamiento lo intentó enviando una nueva notificación pero en este caso a una dirección errónea y el fallo aquí es que no se pusiese que la dirección no estaba bien, sino que se anotó como ausente, por lo que en este punto el juez también le da la razón al conductor. De nuevo, la administración publicó en el BOE una notificación para reclamar la multa, pero también con una dirección incorrecta, por lo que el Juez no la ha dado por buena.

Desde el inicio de todo este proceso ya ha pasdo casi una década por lo que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 2 de Vigo da la razón al conductor al considerar que esta sanción ya ha prescrito. Esta es la última instación a la que recurrió el Ayuntamiento de Vigo, sin éxito, por cierto con fallo también entremedias pues en un primer momento se había dirigido a un juzgado de Ourense quien remitió el caso a otro de la ciudad olívica.

Así, más de ocho años después de haber sido multado, este vigués se salvó de pagar la multa. Y ojo, porque en la dirección que aparece en su DNI pone una dirección de Ourense, en la que según ha determinado vive su primo con el que no tiene relación. Un matiz al que el Juez ha restado importancia.