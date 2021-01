Las pastelerias se preparan para elaborar los roscones de Reyes. "Si no se puede ir a la cama, no se va"

Lo prometido es deuda. Vamos a ir haciendo la boca agua. Y es que hablar de dulce a esta hora del mediodía no puede ser bueno para la salud. La estrella de las confiterías hoy es el Roscón de Reyes. Nadie tiene duda y por eso he visitado dos establecimientos del área de Vigo en los que desde hace horas trabajan ya para ofrecer lo mejor a sus clientes. En primer lugar hablamos con Rosa María Álvarez, más conocida como Rosa Cristaleiro, propietaria deRosquillas Cristaleiro quien nos ha asegurado que el Roscón de Reyes es una tradición. Rosa me aseguraba que es difícil contabilizar todos los roscones que puede vender en un día, pero la cifra puede rondar sobre los 1.500. Con tanta cantidad está claro que el horno tiene que funcionar a pleno rendimiento. "El roscón se tiene que hacer el propio día, si se hace antes tendrán que congelarlo", afirma.

En el caso de Rosa cuentan con un horno especial que dedican habitualmente a hacer rosquillas pero que un día como hoy queda exclusivamente para hacer el roscón de Reyes. Una jornada en la que si no se puede ir a la cama, no sé va, según me confesaba. Y lo que triunfa siempre, el roscón tradicional, pero también hay variaciones. "Tambíén hay roscón de yema, de chocolate...y luego el roscón relleno", son algunas de las posibilidades que hay a la hora de adquirir el producto.

El horno trabaja a pleno rendimiento mientras los Reyes Magos resparten los regalos por las casas.

Y por otro lado he hablado con Paula Cristina da Rocha, gerente de La Colmena. Hemos estado hablando de la previa a este día, de cómo se organizan y sobre cuándo se producen las mayores ventas. "Entre el día 5 a la una de la tarde y el día 6 a las tres de la tarde es cuando más vendemos", asegura. Y no podemos pensar que hacer roscones no es un trabajo laborioso. Se necesita una preparación previa, con bastante tiempo. Se hacen el propio día, pero la masa podemos ir elaborándola con antelación. Empiezan a trabajar muy temprano. A unas horas en las que los Reyes Magos todavía están visitando las casas. Una tradición que reviven cada año. Y es que en su caso la tradición es lo más demandado, igual que la receta de su roscón. Y desde aquí invitamos a todos a comprar el roscón de Reyes. A disfrutar de una dulce tradición que no se puede perder.

Escucha el reportaje completo: