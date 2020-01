Las molestias que provoca pasar horas delante del ordenador

Puede que se haya convertido en una dolencia habitual a la que no des toda la importancia que deberías. Los dolores en la parte superior del tronco, que afecta incluso al cuello pueden venir provocados por diversos factores entre ellos pasar largas horas delante del ordenador, una cuestión de la que te hablaremos continuación, pero no por ser una molestia menor deber dejar de prestarle atención. No sirve con un simple "ya se me pasará", quizás tienes que ponerte en manos de un especialista.

¿Pasas muchas horas delante del ordenador?

Esta puede ser una de las principales consecuencias que te provoquen malestar en la espalda y cuello. Como medida para tratar de paliar las consecuencias de trabajar ante una pantalla, los especialistas aconsejan levantarse cada 20 minutos aproximadamente. De esta manera lograrás mover tu cuerpo y también descansar la vista del reflejo de la pantalla del ordenador.

No es algo extraño pues esta afección se conozca ya como 'Síndrome del Ordenador'. Problemas de lumbalgía, también afecciones en la parte superior del tronco e incluso en el cuello pueden estar provocados por acciones que hacemos ya de manera habitual. Pasar más de 7 u 8 horas delante del ordenador puede tener consecuencias.

La postura que tomamos cuando nos sentamos en la silla no siempre es la correcta y esto deriva en dolores que se siente con el paso del tiempo. Nuestros músculos se contraen y hacen que sintamos molestias que pueden incluso conllevar dolor. Incluso, en ocasiones, estas patologías se convierten en crónicas.

Consejos si pasas delante del ordendor muchas horas:

Ante esta situación los profesionales aconsejan que nos levantemos cada cierto tiempo para que nuestro cuerpo no se resienta. Además apuntan varias medidas que pueden ayudarnos a que no suframos dolores de espalda.

Subir escaleras en lugar de coger el ascensor. Un poco de ejercicio diario permite que nuestro cuerpo se estire y permite contrarestar el hecho de pasar horas ante la pantalla del PC.

Sentarnos correctamente en la silla. De vez en cuando recuerda si la postura que tienes es buena, si no es así, modificala.

Realizar ejercicio. Esta sin duda es la medida más aconsejable siempre, por el bien de nuestra salud.

Si pasa demasiadas horas sentado porque tu trabajo lo requiere recuerda siempre tomar medidas de prevención para que el cuerpo no sienta molestias.