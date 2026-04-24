 Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, sobre las bajas: "No puede haber en una empresa muy conocida 1117 personas que faltan a trabajar todos los días. Es una barbaridad"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha alertado del elevado coste que el absentismo laboral está teniendo sobre la economía gallega, al cifrarlo en más de 4.200 millones de euros anuales solo en la comunidad. Durante una entrevista en COPE Vigo, el máximo representante de los empresarios subrayó que se trata de un problema de carácter estructural que impacta tanto en la competitividad de las empresas como en las cuentas públicas.

Un coste millonario y prolongado

Según los datos manejados por la CEG, el absentismo supone para la economía gallega más de 4.200 millones de euros al año, mientras que la Xunta estima que las pérdidas empresariales asociadas rondan los 2.200 millones. Vieites concretó que, solo en Galicia, el impacto para la Seguridad Social asciende a unos 850 millones de euros anuales, a los que se suman otros 835 millones que asumen directamente las empresas.

El presidente de la patronal gallega destacó además que alrededor del 40% de las bajas laborales no se cubren en las plantillas, lo que obliga a reorganizar turnos, recargar de trabajo al resto de empleados y, en muchos casos, a reducir la actividad. A esta situación se suma que la duración media de las incapacidades temporales en Galicia se sitúa en torno a 80 días, el doble de la media nacional, que se mueve aproximadamente entre los 37 y los 40 días.

Vieites citó un estudio de la Universidad de Santiago y de la Universidad de Vigo que coloca a Galicia “de segundos en casi todo” en pérdida de horas de trabajo y otros indicadores vinculados al absentismo, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de abordar el problema con urgencia. "No puede haber en una empresa muy conocida en Galicia 1117 personas que faltan a trabajar todos los días. Es una barbaridad", ha afirmado. Alerta de que "hay empresas con hasta un 25% de bajas" en su plantilla.

“Problema estructural”

Para el presidente de la CEG, el absentismo laboral en Galicia no es únicamente una cuestión de vigilancia o de control de las bajas, sino “un problema estructural”. Entre las causas que identificó, señaló las listas de espera sanitarias, el envejecimiento de la población activa, la falta de prevención laboral y la escasa coordinación entre el sistema sanitario y las empresas.

En este sentido, Vieites insistió en que no se trata de “criminalizar” a quienes realmente están enfermos, sino de mejorar la gestión, agilizar los procesos sanitarios y reducir la burocracia asociada a las incapacidades temporales. A su juicio, algunas mutuas podrían desempeñar un papel más activo para acelerar diagnósticos y recuperaciones en determinados procesos, especialmente en patologías leves.

Apoyo al plan de la Xunta

Vieites respaldó el plan anunciado por la Xunta de Galicia para reforzar el control de las bajas laborales y las incapacidades temporales. La iniciativa autonómica incluye un mayor seguimiento de las bajas, el refuerzo de las mutuas colaboradoras y la creación de unidades específicas para atender patologías leves, medidas que el presidente de la CEG considera alineadas con las demandas de la patronal.

El dirigente empresarial advirtió de que el absentismo tiene también un coste social, al perjudicar a los trabajadores que sí acuden a su puesto y que ven incrementada su carga de trabajo. Por ello, abogó por abordar este fenómeno con rigor y a través del diálogo social con los sindicatos, con el objetivo de mejorar la productividad, fortalecer la competitividad de las empresas y favorecer un mercado laboral más eficiente en Galicia.