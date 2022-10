Un investigador de la UVigo lidera un proyecto europeo para mejorar las comunicaciones por satélite

El investigador del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidade de Vigo (atlanTTic), Francisco Díaz, dirigirá en los próximos cuatro años un proyecto europeo para mejorar el funcionamiento y la comunicación de los satélites empleando microondas fotónicas.

Tal como ha informado la UVigo, Díaz formará a los futuros especialistas en esta tecnología en la que existe "una gran demanda en la industria aeroespacial". El profesor es uno de los más importantes investigadores en fotónica integrada y este nuevo proyecto Marie Curie dentro del programa Horizonte Europa de la Unión Europea es el tercero que dirige.

En concreto, el nombre que recibe el programa es MicroWave Photonic Technologies for Communications and Sensing Applications in Space y en él Díaz se encargará de formar a la futura generación de especialistas en dispositivos y sistemas integrados empleando microondas fotónicas en el ámbito aeroespacial.

"Se trata de un programa de formación que permitirá crear una red de profesionales capaces de atender los retos de una tecnología como son las microondas fotónicas integradas con una gran demanda en la industria aeroespacial", ha aclarado el investigador, que ha indicado que al estar integradas en un chip "tienen menor tamaño, peso y consumen menos que el equipamiento de satélite que existe en la actualidad".

Tal como ha añadido, estas ondas integran múltiples funcionalidades en un solo chip y tienen un mayor rendimiento, lo que facilitará la creación de nuevos sensores para la observación de la Tierra y comunicaciones entre satélites y el planeta. "De estas ventajas obtendremos beneficios para los usuarios finales en forma de mejores sistemas de localización, comunicaciones más avanzadas, mejores modelos de clima o predicción de modelos de la Tierra", ha sentenciado Díaz.