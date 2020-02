Interceptan un patinete eléctrico con asiento y cuyo velocímetro podía llegar a los 43km/hora

Continúan las intervenciones policiales por mal uso de patinetes eléctricos en Vigo. Esta pasasa madrugada se registraron en total tres.

La primera de ellas se produjo alrededor de la medianoche en la calle Brasil. Allí se intervino un patinete eléctrico con asiento que circulaba a gran velocidad. Cuando los agentes fueron a inspeccionar el aparato, pudieron comprobar que este dispositivo carecía de placa identificativa o de características, tampoco contaba de marcado CE. Una vez lo encendieron y lo aceleradon pudieron verificar que el velocímetro alcanzaba los 43 km/h.

La Dirección General de Tráfico establece que si el vehículo desarrolla una velocidad superior a 25 km/h. no tiene la consideración de Vehículo de Movilidad Personal (VMP). Además, en caso de estar equipados con un asiento o sillín deben están dotados de un sistema de autoequilibrado, y si el sillín del patinete se sitúa a una altura superior a 540 mm, el vehículo requiere de autorización administrativa para circular y autorización administrativa para conducirlo.

La siguiente intervención se produjo alrededor de la una de la madrugada, también en la calle Brasil, cuando agentes de la Policía Local de Vigo denunciaron a un conductor de este dispositivo por circular por la acera y además lo hacía sin elementos reflectantes que lo hiciesen visible. Minutos más tarde, también se denunció a una conductora por conducir por la acera, en este caso en la calle García Barbón, a la altura del número 50.

Medidas establecidas por la Dirección General de Tráfico para el uso de patinetes eléctricos.

También señala la DGT que en los supuestos en los que se circule con VMP de noche o en situaciones de escasa visibilidad, y el agente constate que el vehículo en cuestión no dispone de ningún tipo de alumbrado operativo y, además, el usuario no lleve ni prendas ni elementos reflectantes que permitan ser visto por el resto de los conductores, el usuario no ha adoptado la diligencia y precaución necesarias para evitar ponerse en peligro, por lo procede formular denuncia por infracción al artículo 3.1 del Reglamento General de Circulación (opción 5C, con sanción de 200 euros).