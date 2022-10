No habrá reunión entre Alfonso Rueda y Abel Caballero

A mediados del pasado mes de septiembre, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, había anunciado una ronda con los alcaldes de las principales ciudades gallegas, una ronda que iniciaría con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, este lunes 3 de octubre, y digo iniciaría porque esta reunión finalmente no se llevará a cabo. Así lo han indicado fuentes del Gobierno autonómico este domingo.

Críticas desde la Xunta de Galicia

Desde el Gobierno autonómico no entienden la decisión de Abel Caballero. No es de extrañar, y más si tenemos en cuenta que el regidor vigués llevaba solicitando desde hacía meses una reunión con el presidente de la Xunta para tratar "la deuda histórica que el Gobierno autonómico tiene con Vigo". Lo hizo a través de varias cartas firmadas de su puño y letra y enviadas a San Caetano, también en numerosas ruedas de prensa pero cuando la Xunta le propuso una fecha y hora, Abel Caballero la ha rechazado. Un hecho que a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, no le ha sorprendido. "No me sorprende en absoluto. La intención de Abel Caballero desde el minuto uno ha sido la de boicotear esta reunion con escusas", ha señalado Fernández-Tapias.

La delegada de la Xunta en Vigo considera que a Caballero solo le interesa la "confrontación permanente" y sostiene que el alcalde "debería pensar en mejorar la ciudad, mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vigueses. Sin embargo, él solo piensa en confrontar y en intereses personales y electoralistas", lamenta la delegada, que pide a Caballero que desbloquee las inversiones de la Xunta en la ciudad, inversiones que no deja avanzar como son la ETEA, Navia, el Casco Vello o la nueva estacion de autobuses, que lleva ya casi cuatro meses parada desde la finalización de su construcción. "No se a que tiene miedo ni porqué no quiere venir pero rechazar la reunión es una absoluta falta de respeto institucional", ha sentenciado Fernández-Tapias.