Un grupo de ginecólogas gallegas responden a las dudas sobre el coronavirus en embarazadas

Dada la situación excepcional en la que nos encontramos, son muchas las dudas que nos surgen a todos en relación a posibilidades de contagios, duranción del confinamiento, medidas de prevención. Una incertidumbre que también están viviendo muchas mujeres que esperan dar a luz durante las próximas semana o meses.

Por ello, un grupo de ginecólogas de diferentes hospitales de Galicia ha recopilado en un documento una docena de preguntas frecuentes que surgen al respecto y sus correspondientes respuestas. Las cuestiones fueron formuladas por mujeres embarazadas desde el inicio de la pandemia y con el quieren hacer frente a “rumores y bulos que existen” sobre la relación entre embarazo y Covid-19.

Aportar luz a las dudas de las embarazadas.

En este documento, se explica que no existe ninguna evidencia de que el embarazo aumente las posibilidades de contagio, pero se sabe que las embarazadas experimentan cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles en cuanto a la evolución de varias infecciones respiratorias virales, incluido el Covid-19.

También señalan que hay una serie de síntomas propios del embarazo que a veces se pueden confundir con los del Covid-19, y sostienen que el embarazo produce alteraciones en el tránsito intestinal, “pero no diarrea mantenida”; que aumenta la temperatura corporal, “pero no fiebre más alta de 38 grados”; que causa cansancio, “pero no dolor muscular generalizado”. Las doctoras Naira González López, Herminia Gil Piñeiro y Melania Lamelas Polo, de tres hospitales de Vigo, A Coruña y Lugo, respectivamente, señalan que “no hay evidencia a día de hoy” de que la enfermedad Covid-19 se pueda transmitir de los padres a sus descendentes.

También reconocen que todavía hay “muy escasos” datos sobre la posibilidad de que el recién nacido se contagie, pero “parece que no hay afectación fetal para los contagios asintomáticos o leves”, y los más severos requieren de una especial atención. Entre otras cosas, las ginecólogas gallegas señalan la importancia de acudir a los controles del embarazo, que están considerados como servicios sanitarios esenciales, aunque señalan que podrían modificarse algunas de ellas que antes se hacían de forma presencial. En el citado documento, las ginecólogas también inciden en la importancia de las precauciones generales de higiene de manos, y las recomendaciones generales de uso de mascarillas.