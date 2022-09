Futuro negro para la pesca gallega

Cuenta atrás para la entrada en vigor del veto a la pesca de fondo en 87 zonas de aguas comunitarias. Será el próximo 9 de octubre y el sector ya busca soluciones para impedir un veto que abocaría a la ruina a cientos de barcos gallegos.

Sobre ello hablamos con el ex conselleiro de Pesca y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Henrique López Veiga, que criticaba una decisión que, en su opinión, no está basada en informes científicos serios y que no ha tenido en cuenta el impacto socioeconómico de este veto en los países afectados. Además pone el acento en la dependencia que nuestros mercados de pescado tendrán de otros países, especialmente asiáticos. "Parece que estamos mal de la cabeza. Con lo que nos enseñó la pandemia y la guerra de Ucrania de las dependencias peligrosas pues parece que no estamos en manos de personas sensatas en la comisión", ha señalado en los micrófonos de COPE VigoHenrique López Veiga.

López Veiga también ponía en duda la formación de los burócratas europeos que han tomado esta decisión. "La medida de prohibir caladeros de pesca va a tener una repercusión directa y automática en el abastecimiento de pescado. Eso es el ABC de la pesca para quien entienda de pesca, que yo tengo mis dudas de que existan expertos en esta comisión que entiendan de pesca", criticaba el ex conselleiro de Pesca y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Henrique López Veiga.



La Confederación Española de Pesca ha anunciado este martes que recurrirá este veto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para intentar revertir esta situación. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pedía este martes el apoyo de todos los partidos políticos. "Espero que vayamos todos a una y podamos reaccionar", señalaba el jefe del Gobierno autonómico.