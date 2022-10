Foanpas denuncia que decenas de niños no pueden ir al comedor porque el Concello de Vigo no resolvió las becas

La Federación Olívica de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos de Vigo (Foanpas) ha denunciado este lunes que decenas de niños de la ciudad no pueden ir al comedor debido a que el Concello todavía no ha resuelto las becas. Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press Iria Salvande, presidenta de Foanpas, quien ha lamentado que el Gobierno local les ha informado de que previsiblemente hasta diciembre no llegarán las ayudas.

Según ella, esto supone que decenas de familias viguesas no pueden permitirse adelantar el dinero necesario para el pago del comedor escolar, 80 euros al mes por niño, lo que supone que los niños no acuden a comer al colegio, pese a que para muchos sea la "única comida digna" que pueden ingerir al día. En este sentido, Salvande ha reivindicado que, por ejemplo, las familias que tienen dos hijos tendrían que adelantar unos 160 euros al mes durante cuatro meses, por lo que están "desesperadas" ya que no es "asumible" para sus bolsillos.

Preguntado por esta situación en rueda de prensa, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha indicado que las familias pueden estar tranquilas porque ese dinero llegará, siempre que cumplan los requisitos. Sin embargo, desde Foanpas han reivinicado que saben que sí llegará, pero que muchas familias están al "límite" porque no pueden adelantar tanto dinero, lo que ha probocado que no manden a sus hijos al colegio, alterando también la conciliación laboral.

"La situación es muy grave. Es un gran problema", ha añadido Salvande, lamentando que las becas de comedor del Concello son tramitadas todos los años y siempre con cierto retraso, pero nunca hasta diciembre. Además, ha añadido que las ampas no se pueden permitir el adelantar ellas el dinero, ya que serían hasta unos 27.000 euros por colegio, algo "inasumible".