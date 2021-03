Fin de semana de aglomeraciones con más de 120 sanciones por incumplir las normas sanitarias

Este primer fin de semana de alivio en las restricciones sanitarias ha dejado en Vigo imágenes de terrazas llenas y plazas abarrotadas.

En este sentido, la Policía Local de Vigo impuso en solo 3 días más de 120 sanciones por incumplir alguna de las medidas sanitarias. Solo durante el sábado los agentes realizaron trabajos de inspección en 66 locales de hostelería. Como resultado de esa vigilancia los policías impusieron 12 sanciones a estos locales por no cumplir las normas sanitarias en vigor. Además, se impusieron otras 73 propuestas de sanción a clientes y viadantes por, entre otras cuestiones, exceder el toque de queda (26), por reuniones de no convivientes (19), por no llevar mascarilla (6) y por fumar en las terrazas (4). Los agentes también se vieron obligados a intervenir en las calles Chao, Teófilo Llorente y Real por las aglomeraciones que allí se habían formado en torno a varios negocios de hostelería.

Y en pleno centro de Vigo, la Policía Local, alertada por la llamada de varios vecinos de la zona de la calle Areal, acudieron a un piso de esa misma calle en el que se estaba realizando una fiesta ilegal en la que estaban presentes doce adolescentes. La policía desalojó la vivienda e identificó a los doce jóvenes.

Repunta el número de hospitalizados en el área sanitaria de Vigo

En las últimas 24 horas se han detectado un total de 36 casos activos de coronavirus, 12 más que un día antes. La presión hospitalaria crece un día más y ahora mismo hay 55 personas hospitalizadas en planta -2 más que este domingo- y 11 en cuidados intensivos. El dato más preocupantes es que, una vez más, los casos activos suben y volvermos a sobrepasar el nivel de las 500 personas contagiadas en el área sanitaria de Vigo.