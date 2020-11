En femenino: tendencias para esta temporada otoño - invierno

Hablemos de Moda. De moda femenina. ¿Qué tendencias predominan esta temporada?¿Cuáles son los colores que están más de moda? Vamos a profundizar en ello de la mano de dos profesionales del sector y así poder hacernos una pequeña idea de cositas que incluir en nuestra carta a sus majestades los reyes magos.

Moda femenina: lencería y pijamas.

Lo vamos a hacer por partes, primero vamos a hablar de ropa interior, de lencería y pijamas. para conocer más sobre tendencias y estilos he hablado en este caso con Raquel Pérez, empresaria en tiendas LB Intimo, y esta es la tendencia actual: ropa comoda y confortable para estar más tiempo de lo habitual en casa.

Si tenemos que hablar de colores, la ropa interior negra siempre es una apuesta segura. Además, ahora que se acerca la Navidad el rojo vuelve a ser tendencia, aunque tirando más hacia el granate y el teja, después de haber pegado fuerte en primavera, sigue siendo tendencia esta temporada de otoño - invierno. Por otro lado, a la hora de comprar lencería, ropa interior. Tenemos que conocer muy bien nuestro cuerpo para encontrar dar con la talla que mejor se adapte a nosotras. En eso, en LB Intimo son especialistas. Raquel de hecho me aseguraba que la clientela es fiel por este motivo, porque de manera personalizada se paran con cada persona para dar con aquello que necesitan. Eso es el extra que aporta el comprar en el comercio local, en el comercio de proximidad. Además, en este caso concreto los productos son hechos en España, un valor añadido.

Ropa cómoda, abrigada y sport.

En cuanto a los descuentos, ahora que se aproxima el Black Friday, Raquel me confesó que ella en sus tiendas no los aplica. En primer lugar porque es una tradición americana, que se hizo para otro tipo de artículos, no para moda. Mantiene el mismo precio todo el año y cuando llega el periodo de rebajas, se hacen rebajas. Eso sí, sabe que este tipo de descuentos al pequeño comercio les afecta, pero también que tiene otras características como el trato cercano con el cliente que eso sólo lo aporta el comercio de proximidad como el que también regenta Belén Abelleira, la tienda Coco y Colet, de moda femenina, en su caso si que se suma al Black Friday porque reconoce que el hecho de que la hostelería esté cerrada les afecta. Pero hablemos de tendencias, porque tras el confinamiento ha cambiado mucho. Las prendas de abrigo tienen que ser cómodas, esto es lo que triunfa.

En cuanto a materiales, el punto es el gran triunfador y lo curioso es que hoy en día se buscan más prendas de abrigo por ejemplo jerseys gorditos. De hecho Belén me decía que esto va mucho en función de la profesión de sus clientas. Las profes por poner un caso, al tener que estar las clases en continua ventilación quieren prendas versátiles y que abriguen para no pasar frío. La tendencia es clara: ropa cómoda, calentita y muy sport.

Me aseguraba que las blusas este año tienen poca demanda, porque la gente quiere más el jersey de ochos o de grecas que también son tendencia esta temporada. En cuanto a pantalones, el de vestir es mucho menos demandado. Ahora mismo queremos un pantalón de punto, siguiendo esa tendencia sport y abrigada. Si hablamos de colores: los tostados, los caramelo y los camel viene pisando fuerte, también los cuadros, pero si quieres apuesta segura, anota.