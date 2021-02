Galicia dispuesta a acoger a pacientes con covid del norte de Portugal

El Gobierno gallego se ofrece a atender pacientes portugueses. Así lo ha avanzado este viernes el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a las instalaciones del Ifevi, en Vigo, donde se están llevando a cabo cribados masivos a la población del área sanitaria de esta zona.

Galicia ha mantenido contacto con el gobierno de Portugal para analizar la posibilidad de ofrecer recursos de atención sanitaria a pacientes lusos contagiados por COVID-19. El presidente gallego ha confirmado que hay "habilitado espacio, camas y recursos" para el posible traslado de enfermos del norte de Portugal al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Núñez Feijóo ha informado de que, "desde el primer momento", el gobierno gallego ha estado dispuesto a responder a una eventual petición de ayuda por parte del Gobierno luso. Al respecto, ha explicado que, tras conocer la oferta de países como Austria o Alemania para acoger a pacientes portugueses con COVID, él mismo contactó con el embajador luso en Madrid para ponerse a su "disposición" en que caso de que el país vecino necesite esa ayuda.

Según ha confirmado, ya ha habido contacto también entre las autoridades sanitarias portuguesas y la Consellería de Sanidade, y está previsto que, en próximas "horas o días", Portugal comunique a Galicia las necesidades concretas de recursos. "Cuando se concrete lo que necesitan, responderemos de forma inmediata, diremos el número de camas y profesionales que ponemos a disposición", ha afirmado Núñez Feijóo, quien ha matizado que, en cualquier caso, antes de ejecutar cualquier decisión la Xunta lo comunicará al Gobierno de España y a la embajada portuguesa. Por parte de Sanidade, ha explicado, en los últimos días se ha estado analizando la "posibilidad concreta" de ofrecer "camas y atención hospitalaria" en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pacientes trasladados desde el norte de Portugal. "Espero que en próximas horas, este fin de semana, Portugal nos concrete lo que necesita. Tenemos habilitado en el Álvaro Cunqueiro espacio, camas y recursos para atender a un número de pacientes portugueses", ha remarcado, aunque sin concretar ese número de camas.

La importancia del Álvaro Cunqueiro en la lucha contra la pandemia.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto este viernes en valor al hospital Álvaro Cunqueiro y a todos sus profesionales tras situarlo como referente, ya no sólo a nivel autonómico, sino también nacional.

"Sin ese hospital, Vigo no sería la referencia frente a la covid. Si tuviesemos que haber ido a aquel viejo hospital, conocido como el Pirulí, no estaría estar hoy aquí contando las capacidades asistenciales de Vigo, sino lamentándonos por no haber hecho el Cunqueiro", señaló este viernes le presidente del Ejecutivo gallego durante su visita a las instalaciones del Ifevi, centro neurálgico de los cribados masivos que se están desarrollando en el área.

Feijóo anima a los gallegos a acudir a las pruebas.

Alberto Núñez Feijóo anima a los casi 50.000 gallegos citados por el Sergas a que acudan a los cribados masivos que se realizarán, este fin de semana, en 18 ayuntamientos de las cuatro provincias. Durante una vista esta mañana a la zona de cribados situada en el Ifevi, en Vigo, Feijóo destacó que, desde principios de año e incluyendo la previsión hasta este fin de semana, la Xunta está habilitando recursos para que más de 330.000 gallegos puedan someterse a pruebas diagnósticas en uno de estos cribados.

“De ellos, más de 80.000 pertenecen al área de Vigo”, dijo, incidiendo en que se trata de un método rápido y seguro, puesto la disposición para detectar portadores del virus. “Animo a todos a acudir la estos dispositivos”, abundó, refiriéndose además a los cribados que se realizan en las residencias, en los centros sanitarios, en el campo educativo y en grandes centros económicos y de producción.

Después de resaltar que en este recinto, desde el inicio del dispositivo hasta el domingo, están convocados cerca de 47.000 personas, Feijóo destacó también la puesta en marcha de un programa de colaboración con las farmacias, para acercar kits de saliva a determinados grupos de población, con su análisis en laboratorio y de manera que de ser positiva la muestra se realice una PCR. Hace falta destacar que esta iniciativa se pondrá en marcha de manera piloto en seis farmacias de la provincia de Pontevedra, hasta incorporar progresivamente la un total de 235 de la provincia.

El presidente del Gobierno gallego reiteró, asimismo, el compromiso con la mejora continua de la sanidad pública gallega, reflejado, por ejemplo: en la puesta en marcha de laampliación de varias unidades del Álvaro Cunqueiro; en la inversión para rehabilitar el Meixoeiro; en la partida que la Administración autonómica está destinando para el centro de salud de Bouzas; o en el inicio de la construcción del centro integral de salud Olimpia Valencia.