Fallece un trabajador de la construcción tras sufrir una parada cardiorespiratoria en una obra en Vigo

Este viernes tenemos que lamentar el fallecimiento en Vigo de un trabajador de la construcción durante su jornada laboral, aunque por el momento se desconocen las causas, las primeras hipótesis apuntan a que el hombre podría haber sufrido una parada cardiorespiratoria.

Trabajador de la construcción vecino de Ourense.

El hombre, de 56 años, es natural del municipio ourensano de Padrenda. Según ha informado la Policía local de Vigo ha fallecido este viernes en Vigo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y precipitarse desde lo alto de una escalera. El suceso se produjo a primera hora de la mañana, alrededor de las 09:00 horas en una obra situada en la calle Real, en el Casco Vello de la ciudad olívica.

Fue el 092 el que recibió un aviso de un accidente laboral grave y, al llegar al lugar, el responsable de la obra relató a los agentes que un operario se había precipitado desde una escalera, "como si le hubiera dado algo". Según explicó el responsable, el trabajador estaba subiendo por la escalera cuando, de repente, se detuvo y se desplomó sin causa aparente.

Su jefe intentó moverlo y, al ver que no respondía, lo colocó en posición lateral de seguridad y avisó a emergencias médicas y a la Policía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía local de Vigo, a su llegada, los agentes observaron que el operario estaba tumbado en el suelo, muy amoratado y con un hilo de sangre saliéndole por la boca, con signos de encontrarse en parada cardiorrespiratoria. Al comprobar que no respiraba iniciaron las maniobras de reanimación básica. Poco después llegó una ambulancia medicalizada, cuyo personal continuó con dichas maniobras, pero no pudieron hacer nada por el hombre y el médico solo pudo certificar el fallecimiento.