La factoría de Stellantis en Vigo (antigua PSA) propone un ERTE a casi 3.800 trabajadores

La crisis de los semiconductores en la fábrica de Balaídos del Grupo Stellantis, antigua PSA Peugeot Citroen, puede forzar a la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para adecuar la plantilla a las necesidades reales de la empresa en un momento en el que han parado varias líneas de producción debido a la falta de suministro. Entre ellas, la línea del denominado Sistema M1 que también hoy se ha visto obligada a detener su producción. En ella se producen alguno de los modelos más reconocidos del grupo como el Peugeot 301, el C-Elysée o el SUV Peugeot 2008. La otra línea, dedicada especialmente a vehículos comerciales, pudo continuar con su actividad.

Para solventar esta situación, la dirección de la compañía y los representantes de los trabajadores en el comité de empresa se han reunido para constituir una mesa negociadora que decidirá y pactará los términos de aplicación del ERTE.





La propuesta de la empresa recogería la aplicación de un ERTE a 3.749 operarios





Según fuentes de la dirección, la primera propuesta de la empresa plantearía aplicar un ERTE a 3.749 trabajadores con un contrato fijo a tiempo completo, dejando al margen de esta regulación a los parciales y los operarios con contratos temporales.

No obstante, que casi 3.800 trabajadores estén en ERTE no significa que todos vayan a estar sin actividad, sino que la empresa prevé que el número de operarios fluctúe conforme vayan llegando a la factoría los semiconductores necesarios para recuperar el ritmo de producción. Además, desde Stellantis han dejado claro que solo será de aplicación el ERTE cuando otros mecanismos de flexibilidad, como la bolsa de horas o los días de adecuación de jornada, no sean aplicables.

Cabe destacar, que en 2020, la factoría del grupo en Vigo se convirtió en la más productiva del conglomerado con cerca de 500.000 vehículos producidos.





Los sindicatos piden que el ERTE afecte también a los trabajadores a tiempo parcial y temporales





Las centrales sindicales presentes en la mesa negociadora apuestan por un expediente temporal que no sólo afecte a los operarios con un contrato fijo sino también a aquellos con un contrato temporal o a tiempo parcial. En este sentido, el líder de UGT en la factoría, Aser Sanz, afirmaba a COPE Vigo que desde los sindicatos presentes en la mesa negociadora se intentará que el ERTE no deje a nadie atrás y que incluya finalmente a toda la plantilla. Asimismo, también deja claro que sin esta circunstancia la "producción estaría a tope" ya que la marcha de la factoría está siendo muy satisfactoria en los últimos años con un incremento importante de las unidades producidas.

El lunes, empresa y sindicatos se volverán a ver las caras en la mesa de negociación de las condiciones del ERTE. Por último, destacar que desde los sindicatos confirman que el sistema M1 no trabajará mañana viernes ni tampoco el fin de semana por la falta de suministro de semiconductores.