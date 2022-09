Estudiantes de la UVigo enviarán al espacio un nuevo nanosatélite en 2024

Un equipo de casi 40 estudiantes de la Universidade de Vigo, del UVigo SpaceLab, enviará al espacio el nanosatélite BIXO (Bacteriological Intercommunication Experiment in Orbit) en un lanzamiento operado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, tras haberse alzado con el premio de la primera edición del IAF-CSA Space Universities CubeSat Challenge (IAF-CSA SUCC), un concurso organizado por la International Austronautical Federacion (IAF), en cooperación con la Chinese Society of Astronautics (CSA) y la Dalian University of Technology (DUT) para el lanzamento gratuito de un 'cubesat'.

El fallo del certamen se ha dado a conocer este miércoles en París, con motivo de un congreso anual de la IAF, y supone que la UVigo se ha impuesto a los proyectos presentados por universidades de todo el mundo. Con este galardón, que reconoce el mejor diseño de misión para su puesta en órbita, el satélite BIXO será enviado al espacio en 2024 a bordo de un cohete Long March.

Los estudiantes Manuel Diz, Guillermo Calvo y Martín Blanco, junto con el profesor Fernando Aguado, han sido los encargados de recoger el premio en París que, además del lanzamiento, también está dotado con 3.000 euros, una ayuda que permitirá impulsar y consolidar la misión.

De hecho, el director del proyecto, Manuel Diz, ha apuntado que el coste estimado del lanzamiento de un nanosatélite ronda los 180.000 euros y, con este premio, y ya con fecha cerrada para dicho lanzamiento, el proyecto aumentará su atractivo de cara a alumnos y patrocinadores.