La espectacular intervención de un policía que ha salvado la vida de una mujer que estaba inconsciente

Una mujer de 47 años de edad, vecina del barrio de As Travesas, en Vigo, ha sido evacuada a un centro hospitalario después de la espectacular intervención de un policía que consiguió acceder, descolgándose por la fachada del inmueble, a su domicilio, donde la mujer se encontraba tumbada inconsciente.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando una dotación del 091 se trasladó a esta vivienda, alertada por varios allegados de la mujer, que no conseguían contactar con ella. La mujer no respondía a sus llamadas y sus amigos tenían la certeza de que algo malo le había sucedido, por lo que los agentes desplazados a la zona intentaron abrir la puerta principal de la vivienda. Al no lograrlo, ya que estaba la cerradura bloqueada, los policías avisaron a efectivos de bomberos.

Sin embargo, dada la preocupación de sus allegados y la urgencia de la situación, puesto que la vida de la mujer podría correr peligro, uno de los funcionarios policiales optó por entrar en la vivienda desde el piso superior, una segunda planta, tras observar que una de las ventanas estaba entreabierta.

Para ello se descolgó por la fachada interior, que daba a un patio, y logró así entrar por la ventana de la vivienda. Una vez en el interior, encontró a la mujer en una de las habitaciones, tumbada en la cama y con el pulso muy débil, por lo que avisó de inmediato a emergencias sanitarias, que la trasladaron a un centro hospitalario.