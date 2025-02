Escriben a Amancio Ortega cuando están a punto de cerrar su tienda en Vigo por la competencia de Inditex

En el casco vello de Vigo, en la calle Abeleira Menéndez para ser más exacto, hay un pequeño atelier llamado Las flores de Greta. Se trata de un negocio que regentan Antía, Nuria y Uxía, las cuales crean prendas de ropa y complementos decoradas con motivos naturales para cuyo diseño han apostado por la técnica del ecoprint.

Sucede que ahora se plantean la viabilidad de su negocio, cuya rentabilidad se ha visto notablemente afectada desde que Inditex ha puesto en el mercado prendas con diseños parecidos a los suyos, pero fabricadas en serie y no artesanalmente, y a un precio notablemente más bajo. Por ello, han decidido enviarle una carta a Amancio Ortega.

A su manera, estas tres artesanas le dicen con respeto a Inditex que hay espacio para todos en el mercado si se respeta el trabajo de los demás.

motivación

"Nuestra intención era expresar y contar de una manera natural la situación que estamos viviendo. El sector artesanal es complicado. Es difícil sobrevivir con los métodos de producción que hay. En nuestro caso somo tres y llevamos siente años viviendo solo y únicamente de nuestro proyecto, y era una forma de expresar lo complicado que es seguir adelante en una sociedad donde la industrialización está muy presente, y en este caso también con diseños que tienen resultados similares, con inspiración en el ecoprint", ha dicho Uxía en COPE.

Afirma Uxía que ella y sus compañeras tienen la sensación de que "el sector artesanal siempre ha actuado como diseñador de este sector más industrial". Y no únicamente en su caso, sino en el de todos los artesanos.

"Nos gusta pensar que esta carta representa no solo a Las flores de Greta sino a todos los artesanos que luchan cada día por seguir con su proyecto adelante", explica Uxía, según la cual, la idea es que la carta, que acumula cientos de "me gusta" en las redes sociales, consiga remover conciencias.

"Hacer reflexionar un poco a la gente cuando vea en las tiendas de 'fast fashion' este tipo de estampados, que no es la misma técnica ni de lejos, no lleva el mismo proceso de producción, no es comparable, pero que entiendan de dónde viene y que la sociedad sepa lo que estamos viviendo nosotras", resume.