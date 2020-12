La Esclerosis Múltiple ha permito a Lara saber disfrutar de la vida, de lo que realmente es importante

18 de diciembre. Hoy se conmemora el Día de la Esclerosis Múltiple en España. Una enfermedad que ataca al sistema inmunitario, causando problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el paso del tiempo, puede producirse un deterioro o daño permanente de los nervios. Se desconocen su causa exacta y en la mayoría de los casos se presenta con síntomas muy variados como alteraciones sensoriales, problemas con el movimiento, debilidad, dificultad para caminar, problemas de visión…. Lara González es una joven de 34 años, mamá de dos niños, hace dos años que le diagnosticaron Esclerosis Múltiple.

Un enfermedad que suele aparecer entre los 20 y los 40 años.

"Empecé a notar que se me dormían las manos, las planras de los pies. Se me nublaba la vista". Estos fueron los primeros síntomas que alertaron a Lara de que algo no iba bien. Con una resonancia magnética le ofrecieron ya un diagnóstico claro: Esclerosis Múltiple. "Lo primero que pregunte es si me iba a morir y si mis hijos podían heredar la enfermedad", confiesa esta joven viguesa. Fue un palo importante para una chica tan joven, aunque Lara no se vino abajo. Nada más salir del hospital donde le explicaron en qué consistía la enfermedad, se dirigió a la sede de Avempo, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de la que ahora mismo forma parte de su Junta Directiva.

Ella recomienda acudir a un colectivo especializado, "porque en el hospital te explican las cosas de manera muy técnica". Se trata de una enfermedad dura, pero que se puede convivir con ella. De hecho, Lara nos cuenta que una de las cosas que más le impactó después de que se le diagnisticase la enfermedad fue no sentir a sus hijos cuando los tocaba. “El no poder sentirlos fue horrible”, confesaba

Sin antecedentes familiares. De la noche a la mañana te cambia la vida.

No había antecedentes con Esclerosis Múltiple en la familia de Lara. De hecho al principio, cuando aparecieron los primeros síntomas, pensaba que se trataba de Diabetes, como su padre. Pero no. Era una enfermedad hasta la fecha desconocida para ella. Poco a poco fue adaprándose. A los once meses de descubrir su dolencia le dieron la incapacidad laboral absoluta. No puede trabajar. Una situación que lógicamente le ha afectado. Asegura que el no trabajar es frustrante, muchos piensa que no trabajar es una buena noticia, pero para Lara es todo lo contrario.

Poco a poco, Lara se ha ido adaptando a su nueva vida. Puede seguir llevando a sus hijos al cole. Confiesa que necesita ayuda de vez en cuando, aunque intenta hacerlo todo por ella misma. "Una de las primeras cosas que hice al llegar a casa, con la ayuda de mi madre, fue retirar todo aquello que pudiese molestarme a la hora de hacer mi día a día", señalá. Después de descubrir que padecía Esclerosis Múltiple, Lara ha aprendido a disfrutar de la vida. A valorar otras cosas. A no estar pendientes de lo que hacen los demás. Un enfoque muy positivo que le ayuda a convivir con esta enfermedad y que sin duda da un chute de energía a quien la escucha.

Quizás lo más difícil de todo este proceso fue explicarle a sus hijos la enfermedad. Después de pasar unos días en el hospital, Lara se sentó con ellos y se lo contó todo abiertamente. Eso sí, en todo momento ha contado con el apoyo de la Asociación, "para mi lo ha sido todo". Los peques continúan acudiendo a terapia. La niña, al ser más pequeña lo asumió de manera natural. Al mayor le costó un poquito más. Ahora poco a poco se van adaptando a su nueva realidad. Sin duda, Lara, un ejemplo para muchos. Y su manera de afrontar la enfermedad puede ser de ayuda para otras muchas personas que tengan que pasar por lo mismo.

Audio

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple?

Una celebración impulsada por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 46 organismos miembros. La intención de este día es sensibilizar a las personas sobre los padecimientos de esta enfermedad, los avances que se han realizado en la materia y servir de apoyo a las familias que tengan un paciente en estas condiciones. Existe también en el calendario otra efeméride relacionada, como es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, a celebrar el 30 de mayo.