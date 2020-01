Se enfrenta a 15 meses de prisión por robar jamón ibérico, pulpo y bacalao

Un vecino de Vigo (Pontevedra) se enfrenta a 15 meses de prisión tras haberse llevado de un establecimiento de la ciudad olívica un jamón ibérico, pulpo congelado y varias hojas de bacalao. En total, los productos sustraidos alcanzaban los 1.500 euros.

El modus operandi: una bolsa de deporte.

El robo se cometió poco antes de la Navidad de 2017. El acusado acudió a un local comercial de Vigo (Pontevedra) y valiendose de una bolsa de deporte adquirió un jamón ibérico valorado casi en 200 euros y también se hizo con catorce pulpos congelados, en este caso valorados en más de 650 euros.

No lo pillaron por lo que al día siguiente regreso, y bajo el mismo modus operandi, se hizo en esta ocasión con tres hojas de bacalao que, en el caso de que hubiese pasado por caja supondrían haber pagado por ellas casi 250 euros. Tampoco fue pillado.

No contento con su adquisición, el hombre acudió de nuevo al establecimiento al siguiente dia portando la bolsa de deportes con la que las jornadas anteriores lograba llevarse su botín. En esta ocasión, cogió otros once pulpos congelados por un precio de 460 euros pero, en esta ocasión no consiguió pasar desapercibido.

El personal de seguridad del establecimiento comercial se percató de lo que estaba sucediendo y le pararon antes de que abandonase el local. El acusado tuvo que devolver todos los productos que había sustraído ese día.

15 meses de prisión y el pago de una indemnización al establecimiento de más de 1.000 euros.

El acusado se enfrenta ahora a la petición hecha por la Fiscalía, 15 meses de cárcel y una indemnización al establecimiento perjudicado de 1.094 euros. El caso está en manos del Juzgado de lo Penal 1 de Vigo.